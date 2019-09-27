Гути: «То, что сделал в „Реале“ Зидан, больше не повторит никто»

Экс-игрок «Реала» Гути высказал мнение о текущей ситуации в мадридском клубе и ответил на вопрос о том, мечтает ли он возглавить бывшую команду.
То, что сделал Зидан в качестве тренера «Реала» (Прим. – три подряд победы в Лиге чемпионов), больше не повторит никто. Возвращаться в команду всегда непросто, но шаг за шагом они прогрессируют.
Мечтаю ли я стать тренером «Реала»? Нет. Моя мечта – стать тренером, и всё. «Реал» здесь стоит особняком. Когда я обсуждаю «Реал», то говорю как его фанат.
«Реал» никогда нельзя хоронить. Их выступление против ПСЖ стало сюрпризом для всего мира (Прим. – «Реал» уступил ПСЖ со счётом 0:3). Отношение игроков должно быть другим. И после матча Зидан чётко подметил, что команде нужно прибавить в динамике.
Этой весной Гути заявил, что стремится к тому, чтобы однажды стать главным тренером «Реала».