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Гути: «То, что сделал в „Реале“ Зидан, больше не повторит никто»

сегодня, 06:24

Экс-игрок «Реала» Гути высказал мнение о текущей ситуации в мадридском клубе и ответил на вопрос о том, мечтает ли он возглавить бывшую команду.

То, что сделал Зидан в качестве тренера «Реала» (Прим. – три подряд победы в Лиге чемпионов), больше не повторит никто. Возвращаться в команду всегда непросто, но шаг за шагом они прогрессируют.

Мечтаю ли я стать тренером «Реала»? Нет. Моя мечта – стать тренером, и всё. «Реал» здесь стоит особняком. Когда я обсуждаю «Реал», то говорю как его фанат. 

«Реал» никогда нельзя хоронить. Их выступление против ПСЖ стало сюрпризом для всего мира (Прим. – «Реал» уступил ПСЖ со счётом 0:3). Отношение игроков должно быть другим. И после матча Зидан чётко подметил, что команде нужно прибавить в динамике.

Этой весной Гути заявил, что стремится к тому, чтобы однажды стать главным тренером «Реала».

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Ruslik1982
Ruslik1982
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сегодня в 06:38
конечно не повторит, ведь ввели VAR и сразу стало нечего повторять
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