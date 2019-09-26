Тошич: «Для меня Слуцкий лучше Фергюсона»

Полузащитник сербского «Партизана» сравнил главного тренера «Витесса» и экс-наставника МЮ :

Для меня Слуцкий круче, чем Фергюсон. Потому что я с сэром Алексом не получил шанс. Мне Слуцкий дал шанс показать себя. Когда я играл плохо, он постоянно со мной разговаривал и убеждал меня, что у меня есть качества, что я сильный игрок. У Слуцкого много хороших человеческих качеств.