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Тошич: «Для меня Слуцкий лучше Фергюсона»

сегодня, 22:38

Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич сравнил главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого и экс-наставника МЮ сэра Алекса Фергюсона:

Для меня Слуцкий круче, чем Фергюсон. Потому что я с сэром Алексом не получил шанс. Мне Слуцкий дал шанс показать себя. Когда я играл плохо, он постоянно со мной разговаривал и убеждал меня, что у меня есть качества, что я сильный игрок. У Слуцкого много хороших человеческих качеств.

У Слуцкого дела в Нидерландах идут неплохо. Несколько туров назад «Витесс» даже лидировал.

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VIPded
VIPded
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сегодня в 22:40
Лёня душка!!!)))
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