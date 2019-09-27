Маццарри: «„Торино“ заслужил победу над „Миланом“»

Наставник «Торино» прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 5-го тура Серии А.

В первом тайме мы были вялыми. Время от времени это происходит в каждом домашнем матче, когда мы чувствуем давление.

О том, что было в перерыве, думаю, лучшего всего расскажут игроки. Мы перешли на игру в четыре защитника, чтобы быть более агрессивными в атаке.

В итоге нас прорвало, мы показали фантастическую игру и заслужили победу.

В концовке мы были сильно измотаны и падали на газон от судорог. «Милан» чуть было не сравнял счёт. Вот что происходит, когда ты не используешь свои моменты.