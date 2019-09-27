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Маццарри: «„Торино“ заслужил победу над „Миланом“»

сегодня, 02:36
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Наставник «Торино» Вальтер Маццарри прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 5-го тура Серии А.

В первом тайме мы были вялыми. Время от времени это происходит в каждом домашнем матче, когда мы чувствуем давление. 

О том, что было в перерыве, думаю, лучшего всего расскажут игроки. Мы перешли на игру в четыре защитника, чтобы быть более агрессивными в атаке.

В итоге нас прорвало, мы показали фантастическую игру и заслужили победу.

В концовке мы были сильно измотаны и падали на газон от судорог. «Милан» чуть было не сравнял счёт. Вот что происходит, когда ты не используешь свои моменты.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
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сегодня в 02:37
Торино с победой!
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