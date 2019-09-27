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Джампаоло: «„Милан“ показал лучшую игру в сезоне и не заслужил поражения»

сегодня, 01:30
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Торино» (1:2) в матче 5-го тура Серии А.

Игра была под нашим контролем. Нам просто не хватило завершения в атаке, чтобы решить игру. До первого пропущенного мяча нам практически ничего не угрожало, и затем в течение четырёх минут всё перевернулось.

У Пёнтека и Кессье были возможности забить второй мяч, так что мы создавали моменты. Ошибки присутствовали, но пока это была лучшая игра «Милана» в этом сезоне, мы доминировали на протяжении долгих отрезков. Понятно, что поражение – это не очень хорошо.

Это расстраивает меня, потому что команда очень трудилась и делала всё, что могла, и когда результат не приходит, это разочаровывает. Мы старались быть командой и следовать плану, а не просто выполнять индивидуальные задачи.

Это было незаслуженное поражение, и это негативно скажется на скорости нашего прогресса и нашей самооценке, но у нас хорошая команда, и я надеюсь, что она не будет унывать. Убеждён, что команда не сойдёт с рельс, несмотря на эту осечку.

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Все комментарии
Зейский
Зейский
   116 / 921
сегодня в 01:36
Так обычно свиньи говорят, когда в очередной раз проиграют.
Демитрий
Демитрий
   451 / 921
сегодня в 01:33
Три поражения из 5 игр, 11 строчка в таблице, абсолютно бездарная игра жиробасов-миллионеров. Уж лучше сойти с таких рельс.

>нашего прогресса
Ага, отрицательный, зато прогресс
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