«Реал» предложил Тотти должность посла

сегодня, 19:25

Легендарный игрок «Ромы» может получить работу в структуре «Реала».

По сообщениям Corriere della Sera и Gazzetta dello Sport «сливочные» предложили 42-летнему итальянцу должность посла. Также у Тотти есть варианты в «Сампдории» и Катаре, но сам он склоняется к переезду в Мадрид.

Тотти в своей автобиографии отмечал, что «Реал» был единственным клубом, над предложением которого он очень серьезно думал во время карьеры футболиста.

Напомним, что Франческо недавно покинул «Рому» из-за конфликта с руководством.