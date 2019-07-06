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«Реал» предложил Тотти должность посла

сегодня, 19:25

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти может получить работу в структуре «Реала».

По сообщениям Corriere della Sera и Gazzetta dello Sport «сливочные» предложили 42-летнему итальянцу должность посла. Также у Тотти есть варианты в «Сампдории» и Катаре, но сам он склоняется к переезду в Мадрид.

Тотти в своей автобиографии отмечал, что «Реал» был единственным клубом, над предложением которого он очень серьезно думал во время карьеры футболиста.

Напомним, что Франческо недавно покинул «Рому» из-за конфликта с руководством.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   69 / 711
сегодня в 20:24
Приглашали в период "галактикос"! Выиграл бы ЛЧ и стал бы одним из того "золотого" Реала!!!
NOVA
NOVA
   458 / 711
сегодня в 20:16
ну хоть теперь приди!!
рус фан
рус фан
   139 / 711
сегодня в 20:01
Зря в Реал не перешел игроком в свое время.
ДСА
ДСА
   160 / 711
сегодня в 19:57
Отличная должность, просто мечта!
dimagas1
dimagas1
   93 / 711
сегодня в 19:32
cska plus
cska plus
   10 / 711
сегодня в 19:31
Футбольным дипломатом станет.
EAGinLE
EAGinLE
   60 / 711
сегодня в 19:29
Т.е. Реал Тотти послал ?
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