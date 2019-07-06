«Реал» предложил Тотти должность посла

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти может получить работу в структуре «Реала».
По сообщениям Corriere della Sera и Gazzetta dello Sport «сливочные» предложили 42-летнему итальянцу должность посла. Также у Тотти есть варианты в «Сампдории» и Катаре, но сам он склоняется к переезду в Мадрид.
Тотти в своей автобиографии отмечал, что «Реал» был единственным клубом, над предложением которого он очень серьезно думал во время карьеры футболиста.
Напомним, что Франческо недавно покинул «Рому» из-за конфликта с руководством.