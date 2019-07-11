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Вице-президент «Монако»: «Рыболовлев включился в оперативную деятельность»

сегодня, 18:39

Вице-президент «Монако» Олег Петров похвалил президента клуба Дмитрия Рыболовлева

Рыболовлев участвует в принятии всех стратегически важных решений. Когда он купил клуб, то после успешного запуска проекта полностью делегировал управление клубом Вадиму Васильеву. В течение длительного времени клуб работал отлично, безупречно.

И Рыболовлев, как я понимаю, отошел от активной роли. Он не пиарил себя в средствах массовой информации. Это вообще его особенность – сам по себе достаточно скромный человек. Не дает интервью, несмотря ни на какие большие успехи, которых было много, как, например, в России, когда он управлял «Уралкалием». Практически не появляется в публичной среде.

И здесь, в Монако, многое из того, чего клуб достигал, не связывалось с его именем, хотя он всегда был вовлечен в решение стратегических вопросов.

Да, в последнее время выдался тяжелый период. Рыболовлев включился в оперативную деятельность. Решение по увольнению Вадима Васильева было очень сложным. Рыболовлев и Васильев знакомы очень давно и много лет совместно работали. Дмитрий Евгеньевич сам позвонил Жардиму и пригласил его обратно на работу.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   73 / 735
сегодня в 19:17
Авось наладится всё у Монако...
STVA 1
STVA 1
   44 / 735
сегодня в 18:48
Дело пойдет
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