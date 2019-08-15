Превосходство Цорна. Он делает «Спартак» лучше

По крайней мере, пытается сделать. Томас Цорн дал интервью «КраСаве» и заработал новую порцию вистов в глазах болельщиков. «Соккер.ру» - о молодом гендире «Спартака».
Идентификацию Цорн уже прошел, проведя масштабную реконструкцию «Спартака» этим летом, настало время превосходства? Превосходство пока не над конкурентами, но точно над руководителями-предшественниками в клубе, которые превратили «Спартак» - «народную команду», в какую-то зону отчуждения. У Томаса много работы в различных сферах, но он полон энтузиазма, чтобы выполнить первый завет Леонида Федуна: «Нужно сделать клуб более европейским, задать определенную структуру — в целом, не только главной команде».
Наверняка в понятие «более европейский» входит и новый уровень открытости, у «Спартака» явно есть желание превратиться из вечно ощетинившегося высокомерного дворянина в радушного хозяина и «своего парня». Можете себе представить, что при предыдущем менеджменте на базу пустили Евгения Савина с камерой? Чтобы он почти беспрепятственно ходил по святая святых, пытаясь обнять каждого встреченного в Тарасовке? Можете представить Сергея Родионов или Наиля Измайлова весело болтающими с блогером без своих фирменных комитетских выражений на лицах? Я — нет.
А между тем, выпуск «КраСавы» про Андре Шюррле, который запросто шел на контакт и помог сделать крутое шоу, даст «Спартаку» больше профита в медиапространстве, чем унылая работа медиа-службы за целый год или два до прихода Антона Лисина. Получил изрядную долю экранного времени и Томас Цорн, который не испугался неудобных вопросов, которые в нашем футбольном обществе обычно принято вымарывать цензурой. Единственный вопрос, от которого ушел Цорн — о родстве с Прядкиным: «Личные вещи не готов обсуждать». И это тоже нормальная реакция, ведь Томас не вспылил, не попросил выключить камеру и не отказался от дальнейшего общения.
Конечно, Цорна в конечном итоге будут судить не по тому, как он шутит и как выглядит в кадре, а по реальным делам, но и они пока идут своим чередом: расставшись с Фернандо, Луисом Адриано и Зе Луишем, «Спартак» подписал Гууса Тиля, Андре Шюррле, Джордана Ларссона. А еще Цорн обещает «хорошего опорника», и ему почему-то веришь. Может быть, потому что человек не стелет себе соломку заранее, не программирует грядущие неудачи. Индейский принцип «делай, что должен, и будь, что будет» действительно подходит лучше всего. Просто сравните отношение двух генеральных директоров «Спартака» к работе на трансферном рынке.
Сергей Родионов, 2016 год: «Нам нужно усиление, но рынок тяжелый, и наши желания разбиваются о немыслимые суммы трансферов. Кто-то не хочет ехать в Россию».
Томас Цорн, 2019 год: «Футболисты знают, что „Спартак“ - это большой клуб, уговаривать новичков не приходится. Например, с Тилем, к которому был большой интерес в Европе, мы общались 40 минут после чего он сообщил своему клубу, что хочет в „Спартак“. Шюррле тоже не уговаривали, мы вообще никого не уговариваем. Встретились с Андре и договорились».
Конечно, Цорн отчасти лукавит, и все это он говорил не тем тоном, который не терпит возражений и сомнений. За каждым трансфером скрыт серьезный труд и без уговоров не обходится, но что толку на это жаловаться? Здоровое озорство выглядит гораздо лучше, чем жалобы, которые никому не нравятся. Лучше попытаться с верой в благоприятный исход, потерпеть неудачу и объясниться постфактум, чем сокрушаться из-за тяжести своего бремени, а потом оправдываться словами: «Ну, я же говорил...»
Молодость и европейский менталитет дают Цорну преимущество перед прожженными аппаратчиками, которые не любят выходить на свет, не терпят критику и не дают объяснений. Томас обошел их уже хотя бы в том, что признает наличие проблем и называет их своими именами, при этом между строк легко читается: в клубе полный бардак, я только приступил к уборке. Первоочередная задача Цорна — комплектование первой команды, близка к своему выполнению, по сути, остался только опорный полузащитник, после этого генеральный директор собирается заняться вопросами коммерции, отношений с болельщиками и так далее, до которых, по собственному признанию, пока элементарно не добрался.
На самом деле, я не знаю, куда Томас Цорн приведет «Спартак», ведь эффективность его работы как менеджера нужно оценивать не по впечатлениям, а по результатам за отчетные периоды. Естественно, речь не только о спортивных результатах первой команды, но и о показателях работы академии и всей футбольной вертикали клуба, о клубной коммерции в самом широком значении, о положении «Спартака» в различных медиа-рейтингах. Все в комплексе. Пока в наличии только человеческая симпатия, которую вызывает Цорн своей работой, поведением и высказываниями, такое ощущение, что при нем «Спартак» перестал топтаться на месте и начал двигаться в направлении выбранного вектора.
Правильно выбрано направление или нет, судить не возьмусь, как и об успешности прохождения Цорном всевозможных испытаний труднейшего квеста, в который он ввязался. Наверняка за закрытыми дверями Томас не так прост и позитивен, каким хочет казаться в публичном пространстве, но главное, чтобы в каждом из своих воплощений оставался адекватным. Сегодня рейтинг Цорна в спартаковской среде подрос на пару пунктов, а в ближайшее время его популярность может стать еще больше, для этого нужно выполнить два уже озвученных обещания: привезти сильного опорного полузащитника и организовать встречу с болельщиками. Не с избранными, а со всеми желающими. Пожелаю Томасу Цорну оправдать надежды и выполнить все поставленные задачи. Сильный «Спартак» нужен РПЛ, а судьба «красно-белых» сейчас в руках этого молодого человека.
На сегодняшний день нет никакой ясности, куда Цорн ведет (не приведет, а пока даже просто ведет) Спартак. Результаты будут зависить от него процентов на 5, остальны 45 от игроков, тренера и 50 от удачи.
На сегодняшний день нет никакой ясности, куда Цорн ведет (не приведет, а пока даже просто ведет) Спартак. Результаты будут зависить от него процентов на 5, остальны 45 от игроков, тренера и 50 от удачи.
Цорн: бюджет - это, к сожалению, не бездонная бочка
Красава:..ну, у кого-то в России бездонная
Цорн: у кого-то да, у нас - нет
)))
Цорн: бюджет - это, к сожалению, не бездонная бочка
Красава:..ну, у кого-то в России бездонная
Цорн: у кого-то да, у нас - нет
)))
С трудом верится, что Цорн отойдёт от линии своих предшественников : пилить на трансферах, привозить дезуевых, подкупать судей, вредить отечественному футболу.
Стыдно!
С трудом верится, что Цорн отойдёт от линии своих предшественников : пилить на трансферах, привозить дезуевых, подкупать судей, вредить отечественному футболу.
Стыдно!
Стороны, могут не выдержать напряжения сил и конфликта интересов..:))
Стороны, могут не выдержать напряжения сил и конфликта интересов..:))
Похоже, разгон ОПГ "Ромашка" все-таки стал не случайным явлением. Конечно, Федун мог к этому придти уже N лет назад, но все-таки пришел сейчас, после всех Лю Хушеней, Глушаковых, Фалькао и т.п. Арендуют чемпионов мира вместо покупки Педрош за 12 лямов, это прогресс))
В принципе, это неплохая новость и для "Зенита", усиление чемпионата пойдет всем на пользу.
Похоже, разгон ОПГ "Ромашка" все-таки стал не случайным явлением. Конечно, Федун мог к этому придти уже N лет назад, но все-таки пришел сейчас, после всех Лю Хушеней, Глушаковых, Фалькао и т.п. Арендуют чемпионов мира вместо покупки Педрош за 12 лямов, это прогресс))
В принципе, это неплохая новость и для "Зенита", усиление чемпионата пойдет всем на пользу.