Превосходство Цорна. Он делает «Спартак» лучше

вчера, 15:00

По крайней мере, пытается сделать. Томас Цорн дал интервью «КраСаве» и заработал новую порцию вистов в глазах болельщиков. «Соккер.ру» - о молодом гендире «Спартака».

Идентификацию Цорн уже прошел, проведя масштабную реконструкцию «Спартака» этим летом, настало время превосходства? Превосходство пока не над конкурентами, но точно над руководителями-предшественниками в клубе, которые превратили «Спартак» - «народную команду», в какую-то зону отчуждения. У Томаса много работы в различных сферах, но он полон энтузиазма, чтобы выполнить первый завет Леонида Федуна: «Нужно сделать клуб более европейским, задать определенную структуру — в целом, не только главной команде».

Наверняка в понятие «более европейский» входит и новый уровень открытости, у «Спартака» явно есть желание превратиться из вечно ощетинившегося высокомерного дворянина в радушного хозяина и «своего парня». Можете себе представить, что при предыдущем менеджменте на базу пустили Евгения Савина с камерой? Чтобы он почти беспрепятственно ходил по святая святых, пытаясь обнять каждого встреченного в Тарасовке? Можете представить Сергея Родионов или Наиля Измайлова весело болтающими с блогером без своих фирменных комитетских выражений на лицах? Я — нет.

А между тем, выпуск «КраСавы» про Андре Шюррле, который запросто шел на контакт и помог сделать крутое шоу, даст «Спартаку» больше профита в медиапространстве, чем унылая работа медиа-службы за целый год или два до прихода Антона Лисина. Получил изрядную долю экранного времени и Томас Цорн, который не испугался неудобных вопросов, которые в нашем футбольном обществе обычно принято вымарывать цензурой. Единственный вопрос, от которого ушел Цорн — о родстве с Прядкиным: «Личные вещи не готов обсуждать». И это тоже нормальная реакция, ведь Томас не вспылил, не попросил выключить камеру и не отказался от дальнейшего общения.

Конечно, Цорна в конечном итоге будут судить не по тому, как он шутит и как выглядит в кадре, а по реальным делам, но и они пока идут своим чередом: расставшись с Фернандо, Луисом Адриано и Зе Луишем, «Спартак» подписал Гууса Тиля, Андре Шюррле, Джордана Ларссона. А еще Цорн обещает «хорошего опорника», и ему почему-то веришь. Может быть, потому что человек не стелет себе соломку заранее, не программирует грядущие неудачи. Индейский принцип «делай, что должен, и будь, что будет» действительно подходит лучше всего. Просто сравните отношение двух генеральных директоров «Спартака» к работе на трансферном рынке.

Сергей Родионов, 2016 год: «Нам нужно усиление, но рынок тяжелый, и наши желания разбиваются о немыслимые суммы трансферов. Кто-то не хочет ехать в Россию».

Томас Цорн, 2019 год: «Футболисты знают, что „Спартак“ - это большой клуб, уговаривать новичков не приходится. Например, с Тилем, к которому был большой интерес в Европе, мы общались 40 минут после чего он сообщил своему клубу, что хочет в „Спартак“. Шюррле тоже не уговаривали, мы вообще никого не уговариваем. Встретились с Андре и договорились».

Конечно, Цорн отчасти лукавит, и все это он говорил не тем тоном, который не терпит возражений и сомнений. За каждым трансфером скрыт серьезный труд и без уговоров не обходится, но что толку на это жаловаться? Здоровое озорство выглядит гораздо лучше, чем жалобы, которые никому не нравятся. Лучше попытаться с верой в благоприятный исход, потерпеть неудачу и объясниться постфактум, чем сокрушаться из-за тяжести своего бремени, а потом оправдываться словами: «Ну, я же говорил...»

Молодость и европейский менталитет дают Цорну преимущество перед прожженными аппаратчиками, которые не любят выходить на свет, не терпят критику и не дают объяснений. Томас обошел их уже хотя бы в том, что признает наличие проблем и называет их своими именами, при этом между строк легко читается: в клубе полный бардак, я только приступил к уборке. Первоочередная задача Цорна — комплектование первой команды, близка к своему выполнению, по сути, остался только опорный полузащитник, после этого генеральный директор собирается заняться вопросами коммерции, отношений с болельщиками и так далее, до которых, по собственному признанию, пока элементарно не добрался.

На самом деле, я не знаю, куда Томас Цорн приведет «Спартак», ведь эффективность его работы как менеджера нужно оценивать не по впечатлениям, а по результатам за отчетные периоды. Естественно, речь не только о спортивных результатах первой команды, но и о показателях работы академии и всей футбольной вертикали клуба, о клубной коммерции в самом широком значении, о положении «Спартака» в различных медиа-рейтингах. Все в комплексе. Пока в наличии только человеческая симпатия, которую вызывает Цорн своей работой, поведением и высказываниями, такое ощущение, что при нем «Спартак» перестал топтаться на месте и начал двигаться в направлении выбранного вектора.