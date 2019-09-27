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«Оренбург» возьмет на матч со «Спартаком» дедушку-болельщика красно-белых

сегодня, 15:07

«Оренбург» на официальном сайте объявил, что возьмет на гостевой матч 11-го тура РПЛ со «Спартаком» 78-летнего болельщика «красно-белых». 

Помните дедушку с плакатом на матче «Оренбург» — «Спартак» , о том, что он болельщик с 1959 года? Валентин Николаевич Леонов из села Кардаилово Илекского района благодаря публикациям в ряде СМИ в одночасье стал популярным. Много лет дедушка следил за матчами «Спартака» исключительно по радиотрансляциям. Впервые в жизни 78-летний болельщик побывал на футболе только в этом году. Мы берем нашего земляка с собой на «Открытие Арену» на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург». В субботу вместе с нашей командой он вылетает в Москву. ФК «Спартак» откликнулся на инициативу ФК «Оренбург», Валентину Николаевичу будет организован прием, экскурсия по Москве и музею на «Открытие Арене».

В 1/16 финала Кубка России «Оренбург» одолел «Чертаново».

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   203 / 886
сегодня в 15:48
Хороший жест...но здоровье может пошатнуться.
311
311
   100 / 886
сегодня в 15:47
На Жеку Ловчева похож!)
311
311
   100 / 886
сегодня в 15:41
Решили добить старика?)
joni1976
joni1976
   417 / 886
сегодня в 15:40
Это тот самый болельщик который еще помнит как спартак выигрывал несколько чемпионатов подряд. Вроде последний )))) сразу скажу не хочу никого обидеть.
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
   75 / 886
сегодня в 15:35
Благородно) самое главное что бы дедушке не схудилось от такого спартака
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   242 / 886
сегодня в 15:32
Молодцы!Дедушке долгих лет
BBK33
BBK33
   654 / 886
сегодня в 15:24
Пожалейте дедушку! Не дай Бог от увиденного инфаркт случится!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   229 / 886
сегодня в 15:22
Дедуля, от того Спартака осталось одно название
VIPded
VIPded
   58 / 886
сегодня в 15:22
Как бы дедулю в клетку не заперли...
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