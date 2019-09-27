«Оренбург» возьмет на матч со «Спартаком» дедушку-болельщика красно-белых

«Оренбург» на официальном сайте объявил, что возьмет на гостевой матч 11-го тура РПЛ со «Спартаком» 78-летнего болельщика «красно-белых».

Помните дедушку с плакатом на матче «Оренбург» — «Спартак» , о том, что он болельщик с 1959 года? Валентин Николаевич Леонов из села Кардаилово Илекского района благодаря публикациям в ряде СМИ в одночасье стал популярным. Много лет дедушка следил за матчами «Спартака» исключительно по радиотрансляциям. Впервые в жизни 78-летний болельщик побывал на футболе только в этом году. Мы берем нашего земляка с собой на «Открытие Арену» на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург». В субботу вместе с нашей командой он вылетает в Москву. ФК «Спартак» откликнулся на инициативу ФК «Оренбург», Валентину Николаевичу будет организован прием, экскурсия по Москве и музею на «Открытие Арене».