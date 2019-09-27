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Малосолов: «Если меня привлекут к ответственности, откроется ящик Пандоры»

сегодня, 13:25

Фанат ЦСКА Андрей Малосолов выступил с речью в суде, где рассматривается дело о его твите, в котором Андрей назвал бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано обезьяной.

Сегодня мы не столько рассматриваем дело о твите, сколько пытаемся войти в тренды, которые нам навязывают извне. Извините, что политизирую тему. Перед чемпионатом мира я написал ряд статей. В течение нескольких лет западные эксперты и журналисты пытались прибегнуть к моим услугам и представить нашу страну расисткой. Но у нас нет таких традиций и проблем. У нас нет противостояния с темнокожими людьми на улицах, за исключением единичных случаев. Это лишь элемент давления на нашу страну и спорт. Есть организация FARE, которая активно пропагандирует наличие расизма в России и совершает доносы в международные органы по любому поводу. Сегодняшним решением мы можем закрыть или открыть ящик Пандоры.

Когда наши игроки промахиваются, мы можем их назвать и козлами, и сволочами. Если забивают — они хорошие. Если вы сейчас привлечёте меня к ответственности, откроется ящик Пандоры и любое высказывание болельщиков будет приравниваться к расизму. Им придётся молчать как в театре. Мы убьём нашу культуру боления.

Ранее стало известно что судья отказалась прекращать дело Малосолова.

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Ген Геныч
Ген Геныч ответил Байкал-38
   614 / 896
сегодня в 14:20
Причём тут фашистская германия? Ты сам то понимаешь, что пишешь или просто против армейского болельщика? «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время» Ну и где ты здесь увидел после чего нас будут сравнивать с фашистами? Или в каком месте тут расизм? Так вот прежде чем мне писать про "чушь" подумай для начала!!!
Ну вот как тебе обьяснить то еще раз?!!!!!Если его оправдают,то такие слова будут писать все кому ни лень и ты головой подумай,что из этого получится!!!!!!!!К нам ни один лег не поедет,любой национальности и расы!!!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ген Геныч
   30 / 896
сегодня в 14:19
Ауууу ,ты чушь то ни неси,если его оправдают,то начнется такое,что нашу страну будут реально сравнивать с фашистской Германией!!!!!!!!
Ты мне только, что написал о фашизме со стороны Малосолова и тут же пишешь также!!! С тобой всё ясно, с такими и разговаривать не о чем....

Ген Геныч
Сегодня 19:03
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Ваш Думбия вообще вылитый самец примата и что?!Ты и про Думбия так же скажешь?!
Беланов
Беланов
   319 / 896
сегодня в 14:18
Видимо Цорн ассоциирует себя и клуб с этими приматами, раз его это так задело
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ген Геныч
   30 / 896
сегодня в 14:17
Ауууу ,ты чушь то ни неси,если его оправдают,то начнется такое,что нашу страну будут реально сравнивать с фашистской Германией!!!!!!!!
Причём тут фашистская германия? Ты сам то понимаешь, что пишешь или просто против армейского болельщика?
«Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время»
Ну и где ты здесь увидел после чего нас будут сравнивать с фашистами? Или в каком месте тут расизм?
Так вот прежде чем мне писать про "чушь" подумай для начала!!!
За адекватность
За адекватность
   17 / 896
сегодня в 14:10
Нужно было головой думать ( тем более журналисту) о возможных последствиях, прежде чем писать, чтобы не лепить потом отмазки про то, как запад Вас царицами соблазнял, а Вы не повелись. Я лично считаю, что уже подзае...... с этим расизмом. Согласно теории Дарвина человек произошел от обезьяны, был бы он жив, его бы толерасты наверное колесовали или на костре сожгли, но коль эта тема такая животрепещущая, то нужно стараться быть поаккуратней в высказываниях ( я уж молчу про писать) особенно публичным людям. Как обычно субъективное мнение.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Байкал-38
   614 / 896
сегодня в 14:05
Луис Адриано бразилец и если уж сравнивать с животным миром, то скорее всего с обезьянами, как русских сравнивают с медведями, австралийцев с кенгуру, французов с петухами, тайцы слоны, американцы орлы, про Африку я вообще молчу каких только животных нет. И как это можно привязать к расизму? Это дурость!!! Цорн решил взорвать не только Спартак, а ещё всю футбольную Россию!!! Конечно в Спартаке никаких проблем нет,вот Цорн и решил болельщика ЦСКА привлечь за расизм к игроку, которого в России уже нет и вряд ли когда будет. Для чего это всё? Он долго жил в гейропе, возможно завербовали. Думаю судьи адекватные люди и разберутся в этом бреде. В противном случае за расизм надо будет сажать чуть ли не весь Спартак, думаю нужно будет вспомнить всё, что творили игроки и руководство. Так сказать "вы ещё за шоколадку ответите". В словах Джикии больше расизма было, чем в словах Малосолова!!! https://www.youtube.com/watch?v=x-KucjMHgrY
Ауууу ,ты чушь то ни неси,если его оправдают,то начнется такое,что нашу страну будут реально сравнивать с фашистской Германией!!!!!!!!
Footbolista
Footbolista
   4 / 896
сегодня в 14:04
малосолова "засолят" в ящике Пандоры...
Ген Геныч
Ген Геныч ответил cska plus
   614 / 896
сегодня в 14:03
Блин, ну зулус очень похож на обезьяну.
Ваш Думбия вообще вылитый самец примата и что?!Ты и про Думбия так же скажешь?!
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 896
сегодня в 14:02
Луис Адриано бразилец и если уж сравнивать с животным миром, то скорее всего с обезьянами, как русских сравнивают с медведями, австралийцев с кенгуру, французов с петухами, тайцы слоны, американцы орлы, про Африку я вообще молчу каких только животных нет. И как это можно привязать к расизму? Это дурость!!!
Цорн решил взорвать не только Спартак, а ещё всю футбольную Россию!!!
Конечно в Спартаке никаких проблем нет,вот Цорн и решил болельщика ЦСКА привлечь за расизм к игроку, которого в России уже нет и вряд ли когда будет. Для чего это всё? Он долго жил в гейропе, возможно завербовали.
Думаю судьи адекватные люди и разберутся в этом бреде. В противном случае за расизм надо будет сажать чуть ли не весь Спартак, думаю нужно будет вспомнить всё, что творили игроки и руководство. Так сказать "вы ещё за шоколадку ответите". В словах Джикии больше расизма было, чем в словах Малосолова!!!

Ген Геныч
Ген Геныч
   614 / 896
сегодня в 14:01
А подсудимый обезьянами Думбия и Вагнера с Мусой называл?!!Если нет,то его слова ничего не стоят и понесет он за свои слова наказание!!!
mangoх12
mangoх12
   13 / 896
сегодня в 14:01
еще раз , обезьяной он назвал его за поведение на поле а не за происхождение. Кто расисит так это Цорн который и придумал эту тему
1 команда
1 команда
   127 / 896
сегодня в 13:59
Природу не обманешь, если ты обезьяна, то чего этого стесняться?
ДСА
ДСА
   152 / 896
сегодня в 13:54
Когда-то давно бледнолицые уничтожили индейцев.
И все это из-за расизма в отношении белокожих людей.
Если человек белый он бледнолицый, если черный - негр, если азиат - узкоглазый. Непонятно что тут обидного. Простая констатация факта.
Faustello
Faustello
   123 / 896
сегодня в 13:53
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   26 / 896
сегодня в 13:53
Нужно все население страны посадить за то, что свиней свиньями называют.
Samuelsen
Samuelsen ответил cska plus
   787 / 896
сегодня в 13:52
Блин, ну зулус очень похож на обезьяну.
Как говорится: Грех не назвать)
LOpp
LOpp
   24 / 896
сегодня в 13:47
а если Малосолова не привлекут к ответственности, тогда откроется другой ящик Пандоры, когда всех чернокожих можно будет называть обезьянами. Ну раз Малосолову можно, значит и всем можно.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 896
сегодня в 13:42
Ну похож как две капли воды на обезьяну. Что же его теперь Киской называть?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   117 / 896
сегодня в 13:40
Если ЭТО он называет КУЛЬТУРОЙ БОЛЕНИЯ - убить ее нафиг ! И поскорее !
cska plus
cska plus
   8 / 896
сегодня в 13:37
Блин, ну зулус очень похож на обезьяну.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 896
сегодня в 13:33
Детский лепет, орать можно а писать нет
Заратустра
Заратустра
   61 / 896
сегодня в 13:32
Малосолов попал в реальный засол.
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