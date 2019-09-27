Малосолов: «Если меня привлекут к ответственности, откроется ящик Пандоры»

Фанат ЦСКА Андрей Малосолов выступил с речью в суде, где рассматривается дело о его твите, в котором Андрей назвал бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано обезьяной.
Сегодня мы не столько рассматриваем дело о твите, сколько пытаемся войти в тренды, которые нам навязывают извне. Извините, что политизирую тему. Перед чемпионатом мира я написал ряд статей. В течение нескольких лет западные эксперты и журналисты пытались прибегнуть к моим услугам и представить нашу страну расисткой. Но у нас нет таких традиций и проблем. У нас нет противостояния с темнокожими людьми на улицах, за исключением единичных случаев. Это лишь элемент давления на нашу страну и спорт. Есть организация FARE, которая активно пропагандирует наличие расизма в России и совершает доносы в международные органы по любому поводу. Сегодняшним решением мы можем закрыть или открыть ящик Пандоры.
Когда наши игроки промахиваются, мы можем их назвать и козлами, и сволочами. Если забивают — они хорошие. Если вы сейчас привлечёте меня к ответственности, откроется ящик Пандоры и любое высказывание болельщиков будет приравниваться к расизму. Им придётся молчать как в театре. Мы убьём нашу культуру боления.
Ранее стало известно что судья отказалась прекращать дело Малосолова.
Ген Геныч
Сегодня 19:03
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Ваш Думбия вообще вылитый самец примата и что?!Ты и про Думбия так же скажешь?!
Ген Геныч
Сегодня 19:03
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Ваш Думбия вообще вылитый самец примата и что?!Ты и про Думбия так же скажешь?!
«Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время»
Ну и где ты здесь увидел после чего нас будут сравнивать с фашистами? Или в каком месте тут расизм?
Так вот прежде чем мне писать про "чушь" подумай для начала!!!
«Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время»
Ну и где ты здесь увидел после чего нас будут сравнивать с фашистами? Или в каком месте тут расизм?
Так вот прежде чем мне писать про "чушь" подумай для начала!!!
Цорн решил взорвать не только Спартак, а ещё всю футбольную Россию!!!
Конечно в Спартаке никаких проблем нет,вот Цорн и решил болельщика ЦСКА привлечь за расизм к игроку, которого в России уже нет и вряд ли когда будет. Для чего это всё? Он долго жил в гейропе, возможно завербовали.
Думаю судьи адекватные люди и разберутся в этом бреде. В противном случае за расизм надо будет сажать чуть ли не весь Спартак, думаю нужно будет вспомнить всё, что творили игроки и руководство. Так сказать "вы ещё за шоколадку ответите". В словах Джикии больше расизма было, чем в словах Малосолова!!!
https://youtu.be/x-KucjMHgrY
Цорн решил взорвать не только Спартак, а ещё всю футбольную Россию!!!
Конечно в Спартаке никаких проблем нет,вот Цорн и решил болельщика ЦСКА привлечь за расизм к игроку, которого в России уже нет и вряд ли когда будет. Для чего это всё? Он долго жил в гейропе, возможно завербовали.
Думаю судьи адекватные люди и разберутся в этом бреде. В противном случае за расизм надо будет сажать чуть ли не весь Спартак, думаю нужно будет вспомнить всё, что творили игроки и руководство. Так сказать "вы ещё за шоколадку ответите". В словах Джикии больше расизма было, чем в словах Малосолова!!!
И все это из-за расизма в отношении белокожих людей.
Если человек белый он бледнолицый, если черный - негр, если азиат - узкоглазый. Непонятно что тут обидного. Простая констатация факта.
И все это из-за расизма в отношении белокожих людей.
Если человек белый он бледнолицый, если черный - негр, если азиат - узкоглазый. Непонятно что тут обидного. Простая констатация факта.