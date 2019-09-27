ГлавнаяНовости

Божович угостит болельщиков блюдами балканской кухни

сегодня, 10:33

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович решил отблагодарить болельщиков самарской команды за поддержку, угостив их балканскими блюдами.

Перед матчем «Крылья Советов» - «Тамбов» Миодраг, являющийся уроженцем Черногории, угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни. На 2-м гейте «Самара Арены» будет расположен шатёр, в котором повара ресторана «Балкан Гриль» с 14:00 будут готовить специальные блюда: шиш-чевап и бургеры с плескавицей, пользующиеся большой популярностью в балканских странах. Оба блюда будут бесплатными для болельщиков.

Ранее наставник самарской команды высказался по поводу возможного увольнения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин»: «Строительство новой команды требует времени»
Вчера, 19:54 Комментарии3
РФС: «Меры ограничения для болельщиков „Спартака“ были недопустимыми»
Вчера, 19:30 Комментарии10
«КАМАЗ» отреагировал на ситуацию с фанатами, которых заперли на стадионе
Вчера, 19:00 Комментарии10
«Спартак» отреагировал на ситуацию с фанатами, которых заперли на стадионе
Вчера, 17:56 Комментарии109
На матче «Локомотива» и «Атлетико» ожидается аншлаг
Вчера, 13:49 Комментарии6
В матче с «КАМАЗом» фанатов «Спартака» заперли в клетке
Вчера, 11:25 Комментарии127
Обсудить
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   163 / 905
сегодня в 11:07
Ты голами забитыми угости их и победами,а пообедать они могут и после матча.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100