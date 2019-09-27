Божович угостит болельщиков блюдами балканской кухни

сегодня, 10:33

Главный тренер «Крыльев Советов» решил отблагодарить болельщиков самарской команды за поддержку, угостив их балканскими блюдами.



Перед матчем «Крылья Советов» - «Тамбов» Миодраг, являющийся уроженцем Черногории, угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни. На 2-м гейте «Самара Арены» будет расположен шатёр, в котором повара ресторана «Балкан Гриль» с 14:00 будут готовить специальные блюда: шиш-чевап и бургеры с плескавицей, пользующиеся большой популярностью в балканских странах. Оба блюда будут бесплатными для болельщиков.



Ранее наставник самарской команды высказался по поводу возможного увольнения.