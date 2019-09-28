ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» могут исключить из Кубка английской лиги

сегодня, 10:04

«Ливерпуль» может быть оштрафован либо исключён из Кубка английской лиги. Согласно информации зарубежных СМИ, в матче 1/16 финала турнира с «Милтон-Кинс Донс» в составе «мерсисайдцев» сыграл футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в соревновании. Имя спортсмена пока не называется.

Также в клубе прокомментировали эту ситуацию.

Клуб уведомлен о потенциальной административной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими футбольными органами, чтобы разъяснить ситуацию в этом вопросе. Клуб не будет делать комментариев по этой ситуации до тех пор, пока этот процесс не будет завершён.

 Ранее состоялась жеребьевка Кубка английской лиги.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ховард проведет прощальный матч в воскресенье
Вчера, 23:14 Комментарии4
Игроков «Реала» проверили на допинг перед мадридским дерби
Вчера, 21:51 Комментарии6
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер»
Вчера, 21:44 Комментарии6
Обамеянг вернется в сборную Габона
Вчера, 18:58 Комментарии4
Бернарду Силва принес извинения за свой скандальный твит
Вчера, 18:27 Комментарии7
Халк с детьми сфотографировался с формой «Зенита»
Вчера, 18:16 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
anyway
anyway
   690 / 849
сегодня в 11:24
    galem72
    galem72
       179 / 849
    сегодня в 11:18
    Скаузерам откровенно начихать на 39 в этом сезоне. Им сегодня как никогда важна АПЛ. Так что не велика потеря будет, если исключат.
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       2 / 849
    сегодня в 11:03
    Их и из ЛЧ исключить нужно, за шашни со Скоминой.
    Верг
    Верг
       308 / 849
    сегодня в 11:01
    Прямо очень важный турнир, примерно как кубок кафельникова
    drug01
    drug01
       137 / 849
    сегодня в 10:18
    Надо подходить строже и наказывать!
    ДСА
    ДСА
       121 / 849
    сегодня в 10:18
    Серьезный прокол.
    Binger
    Binger
       16 / 849
    сегодня в 10:10
    Правильная реакция.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100