«Ливерпуль» могут исключить из Кубка английской лиги

сегодня, 10:04

«Ливерпуль» может быть оштрафован либо исключён из Кубка английской лиги. Согласно информации зарубежных СМИ , в матче 1/16 финала турнира с «Милтон-Кинс Донс» в составе «мерсисайдцев» сыграл футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в соревновании. Имя спортсмена пока не называется.



Также в клубе прокомментировали эту ситуацию.

Клуб уведомлен о потенциальной административной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими футбольными органами, чтобы разъяснить ситуацию в этом вопросе. Клуб не будет делать комментариев по этой ситуации до тех пор, пока этот процесс не будет завершён.

Ранее состоялась жеребьевка Кубка английской лиги.