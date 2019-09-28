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Караваев - в стартовом составе «Зенита» на игру с «Локомотивом»

сегодня, 18:05
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на встречу 11-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Ранее стало известно, что на игре ожидается до 23 тысяч зрителей.

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 844
сегодня в 19:04
Боевой состав у Зенита. Победа будет за нами. Гыгыгы
RussianMango
RussianMango
   157 / 844
сегодня в 18:51
Локо победы!
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 18:41
Шатова нет , это уже благо
Союзник противников
Союзник противников
   24 / 844
сегодня в 18:37
Бей змия по ногам,чтобы гад не уполоз.
Союзник противников
Союзник противников ответил Gloomy59
   24 / 844
сегодня в 18:36
Похоже у нас новый Маркизио ОБРОЗОВАЛСЯ? ФИШКА сегодня для Локомотива, в том, что в опорной будет сразу 3 игрока, два на перехват, 1 на продвижение вперед (сантос)!!!!!!
..обрАзовался...
1 команда
1 команда
   96 / 844
сегодня в 18:35
Удачи Зениту!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 844
сегодня в 18:15
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
Gloomy59
Gloomy59
   626 / 844
сегодня в 18:14
Похоже у нас новый Маркизио ОБРОЗОВАЛСЯ?
ФИШКА сегодня для Локомотива, в том, что в опорной будет сразу 3 игрока, два на перехват, 1 на продвижение вперед (сантос)!!!!!!
kastites
kastites
   57 / 844
сегодня в 18:11
Вперёд ЗЕНИТ!!!
Только победа!!!!
Accinit
Accinit
   290 / 844
сегодня в 18:07
Зениту победы!
Лакшери
Лакшери
   149 / 844
сегодня в 18:06
Хороший состав у нас. И Азмун и Дриусси в деле))))
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