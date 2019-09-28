Караваев - в стартовом составе «Зенита» на игру с «Локомотивом»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на встречу 11-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Ранее стало известно, что на игре ожидается до 23 тысяч зрителей.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
ФИШКА сегодня для Локомотива, в том, что в опорной будет сразу 3 игрока, два на перехват, 1 на продвижение вперед (сантос)!!!!!!
ФИШКА сегодня для Локомотива, в том, что в опорной будет сразу 3 игрока, два на перехват, 1 на продвижение вперед (сантос)!!!!!!
Только победа!!!!
Только победа!!!!