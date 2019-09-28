«Падерборн» боролся, но уступил «Баварии»

«Бавария» обыграла «Падерборн» в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы (14 очков) занимают первое место в турнирной таблице, хозяева встреча (1 балл) - последние.
Падерборн, стадион Бентелер-Арена
«Падерборн» - «Бавария» 2:3 (0:1)
Голы: Прогер 68, Коллинз 84 - Гнабри 15, Коутиньо 55, Левандовски 79
«Падерборн»: Хут, Дрэгер , Килиан, Хюнемайер, Коллинз, Оливейра Соуза (Риттер 73), Гьясула (Шелтон 84), Василиадис, Антви-Аджей, Золински (Прогер 62), Михел
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг, Люка Эрнандес (Дэвис 46), Киммих, Алькантара (Мартинес 46), Гнабри, Коутиньо, Коман, Левандовски (Мюллер 80)
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Зюле 43, Василиадис 90+3
В предыдущем туре «Бавария» не испытала проблем с «Кельном».
Очень рад за этого парня, удачи ему в Мюнхене. Вальверде так и не смог найти ему место в Барселоне..
Ну болельщиков с победой)
Очень рад за этого парня, удачи ему в Мюнхене. Вальверде так и не смог найти ему место в Барселоне..
Ну болельщиков с победой)