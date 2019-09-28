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«Падерборн» боролся, но уступил «Баварии»

сегодня, 18:22
ПадерборнЛоготип футбольный клуб Падерборн2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла «Падерборн» в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы (14 очков) занимают первое место в турнирной таблице, хозяева встреча (1 балл) - последние.

Падерборн, стадион Бентелер-Арена

«Падерборн» - «Бавария» 2:3 (0:1)
Голы: Прогер 68, Коллинз 84 - Гнабри 15, Коутиньо 55, Левандовски 79

«Падерборн»: Хут, Дрэгер  , Килиан, Хюнемайер, Коллинз, Оливейра Соуза (Риттер 73), Гьясула (Шелтон 84), Василиадис, Антви-Аджей, Золински (Прогер   62), Михел
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг, Люка Эрнандес (Дэвис 46), Киммих, Алькантара (Мартинес 46), Гнабри, Коутиньо, Коман, Левандовски (Мюллер 80)
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Зюле 43, Василиадис 90+3

В предыдущем туре «Бавария» не испытала проблем с «Кельном».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   175 / 844
сегодня в 19:03
Коута с дебютным голом и дальнейших успехов!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   70 / 844
сегодня в 18:57
У Коута гол+голевая)
Очень рад за этого парня, удачи ему в Мюнхене. Вальверде так и не смог найти ему место в Барселоне..
Ну болельщиков с победой)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 844
сегодня в 18:57
870 миллионов играли против 24 и победили)) Для "Крыльев Советов" (а они стоят столько же, сколько "Падеборн", на трансфермаркте), 2-3 было бы неплохо, значит, и для падеборнцев нормально))
ilyafrom
ilyafrom
   155 / 844
сегодня в 18:45
Коутиньо похоже нашел свою команду. Поздравляю
Karkaz
Karkaz
   400 / 844
сегодня в 18:45
Коута с дебютным голом, с Гнабри друг другу передачи выдавали как на блюдечке, оставалось ногу подставить. А Левандовски как обычно, без гола не уходит, хотя мог и в пустые занести еще мяч)
Dubliniys
Dubliniys
   499 / 844
сегодня в 18:40
Падерборн считаю не заслужено на последнем месте, в каждом матче борются и забивают, даже Баварии дали бой..
Kresi frok
Kresi frok
   387 / 844
сегодня в 18:40
Все равно молодцы, главное навязали!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   41 / 844
сегодня в 18:32
Баварию с победой!
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