«Ливерпуль» с минимальным счетом победил «Шеффилд Юнайтед»

В матче 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед». После игры «мерсисайдцы» возглавляют таблицу, «Шеффилд Юнайтед» на 10-й строчке.
Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:1
Голы: Вейналдум 70
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд (Кларк 77), Флек, Стивенс, Робинсон (Муссе 60), МакБарни
Главный тренер: Уайлдер Крис.
«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Ориги 64), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино (Милнер 88), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: О'Коннелл 63, Адриан 83
Ранее появилась новость о том, что «Ливерпуль» могут исключить из Кубка английской лиги.
Скомина считает иначе. Аха-ха)
Скомина считает иначе. Аха-ха)
Купили вы всех, но шейхов не купишь)
Купили вы всех, но шейхов не купишь)
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Смотри не испачкайся в собственном ...,лол