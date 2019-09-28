«Ливерпуль» с минимальным счетом победил «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 16:24

В матче 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед». После игры «мерсисайдцы» возглавляют таблицу, «Шеффилд Юнайтед» на 10-й строчке.

Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн

Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:1

Голы: Вейналдум 70

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд (Кларк 77), Флек, Стивенс, Робинсон (Муссе 60), МакБарни

Главный тренер: Уайлдер Крис.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Ориги 64), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино (Милнер 88), Мане

Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: О'Коннелл 63, Адриан 83



Ранее появилась новость о том, что «Ливерпуль» могут исключить из Кубка английской лиги.