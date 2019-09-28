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«Ливерпуль» с минимальным счетом победил «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 16:24
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В матче 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед». После игры «мерсисайдцы» возглавляют таблицу, «Шеффилд Юнайтед» на 10-й строчке.

Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн

Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:1
Голы: Вейналдум 70

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд (Кларк 77), Флек, Стивенс, Робинсон (Муссе 60), МакБарни
Главный тренер: Уайлдер Крис.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Ориги 64), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино (Милнер 88), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: О'Коннелл 63, Адриан 83

Ранее появилась новость о том, что «Ливерпуль» могут исключить из Кубка английской лиги.

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Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Cayman
   2 / 845
сегодня в 17:30
уви, Ливерпуль не Ювентус, чтобы титули покупать(
Та ты ШО?
Скомина считает иначе. Аха-ха)
Wolverine 8
Wolverine 8
   215 / 845
сегодня в 17:27
Выиграли с трудом, но главное выиграли. Всех болельщиков Ливерпуля с победой. Я помню Клопп раньше интересно сказал. Ливерпуль это Рокки Бальбоа, а не Иван Драго.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   150 / 845
сегодня в 17:23
анивей объявился. Если ты не знаешь, там муу проигрывает всем подряд, норвежский фи4рук не справляется))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   150 / 845
сегодня в 17:18
Забавно, некоторые фаны мю и мсити говорят о везении красных. А ничего, что мю половина своих голов в АПЛ забил с пенальти, а мсити в прошлом сезоне оказался невероятно везучим в очной встрече с Ливерпулем на Этихаде: мяч чудом не пересек линию ворот горожан тогда
ДСА
ДСА
   134 / 845
сегодня в 17:13
Вполне достаточно.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   130 / 845
сегодня в 16:58
На ЛЧ 15 лет копили, а на титул чемпиона 30 лет уже собирают. Может в этот раз купят?)
одного оЛИВЕРА мало будет,надо баклану давать гражданство.
Cayman
Cayman ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
сегодня в 16:57
На ЛЧ 15 лет копили, а на титул чемпиона 30 лет уже собирают. Может в этот раз купят?)
уви, Ливерпуль не Ювентус, чтобы титули покупать(
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Scouse 82
   2 / 845
сегодня в 16:57
Только вы забыли, что первый матч против Сити у Ливерпуля будет на Энфилд, не подскажите, когда Ман Сити в последний раз побеждал на Энфилде?
Я тебе подскажу. В этом сезоне и победит. Аха-ха)
Купили вы всех, но шейхов не купишь)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил 773sergeytank
   2 / 845
сегодня в 16:56
Всё-таки договорились с вратарём хозяев.
На ЛЧ 15 лет копили, а на титул чемпиона 30 лет уже собирают. Может в этот раз купят?)
allemz
allemz
   35 / 845
сегодня в 16:55
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил allemz
       21 / 845
    сегодня в 16:55
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответил boom4321
         130 / 845
      сегодня в 16:55
      это которого Аякс выпнул?
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил ошалевший
           2 / 845
        сегодня в 16:54
        юве тоже еле ползает,что с брешией,что сейчас со спалом
        СПАЛ и Брешиа разорвали бы любой бей-бегишный мешок.
        Martini_1987
        Martini_1987 ответил boom4321
           107 / 845
        сегодня в 16:54
        он еще запись 2017 года смотрит, ему не сказали, что уже 2019
        Бомби, бомби, ток вот даже 28 мячей в ворота уотфордов очков не прибавит))
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил boom4321
           21 / 845
        сегодня в 16:54
          fanliverpoolfan
          fanliverpoolfan
             84 / 845
          сегодня в 16:53
            boom4321
            boom4321 ответил Y.N.W.A.
               407 / 845
            сегодня в 16:53
            Вижу только подгорание, а не общение, хех Смотри не испачкайся в собственном ...,лол
            выдавать желаемое за действительное это в твоей манере, не удивлен
            Y.N.W.A.
            Y.N.W.A. ответил boom4321
               21 / 845
            сегодня в 16:52
            Вижу только подгорание, а не общение, хех
            Смотри не испачкайся в собственном ...,лол
            Scouse 82
            Scouse 82 ответил allemz
               151 / 845
            сегодня в 16:51
            Что тут смотреть, дважды проиграли в двух последних матчах. Даже лысый физрук научился играть против "красных"))
            Только вы забыли, что первый матч против Сити у Ливерпуля будет на Энфилд, не подскажите, когда Ман Сити в последний раз побеждал на Энфилде?
            allemz
            allemz ответил Y.N.W.A.
               35 / 845
            сегодня в 16:51
            У некоторых ситявых нервяк пошел от постоянных побед красных)))
            У вас нервяк походу, не уподобляйтесь fanliverpoolfan и будет вам счастье))
            fanliverpoolfan
            fanliverpoolfan
               84 / 845
            сегодня в 16:51
            Посмотрите сколько глоров мешка набежало
            boom4321
            boom4321 ответил Y.N.W.A.
               407 / 845
            сегодня в 16:51
            У некоторых ситявых нервяк пошел от постоянных побед красных)))
              Martini_1987
              Martini_1987 ответил allemz
                 107 / 845
              сегодня в 16:51
              Что тут смотреть, дважды проиграли в двух последних матчах. Даже лысый физрук научился играть против "красных"))
              На то он и лысый физрук, что не стабилен))
              Y.N.W.A.
              Y.N.W.A.
                 21 / 845
              сегодня в 16:50
              У некоторых ситявых нервяк пошел от постоянных побед красных)))
              fanliverpoolfan
              fanliverpoolfan
                 84 / 845
              сегодня в 16:50
              Ну Ливерпулю тоже иногда должно вести как голубым мешкам в этом сезоне и мешочина сверхъестественного ниче не показывает молчали бы глоры.
              boom4321
              boom4321 ответил allemz
                 407 / 845
              сегодня в 16:49
              Что тут смотреть, дважды проиграли в двух последних матчах. Даже лысый физрук научился играть против "красных"))
              он еще запись 2017 года смотрит, ему не сказали, что уже 2019
              773sergeytank
              773sergeytank
                 207 / 845
              сегодня в 16:49
              Всё-таки договорились с вратарём хозяев.
              Y.N.W.A.
              Y.N.W.A. ответил boom4321
                 21 / 845
              сегодня в 16:49
              Пффф, а кто их заставляет косячить? Глупость.
              boom4321
              boom4321 ответил boom4321
                 407 / 845
              сегодня в 16:48
              Martini_1987 интересно об..ся тоже нужно уметь, гениальные люди гениальны во всем
              allemz
              allemz ответил Martini_1987
                 35 / 845
              сегодня в 16:48
              Посмотрим, вам не привыкать пропускать по четыре мяча за матч от красных ))
              Что тут смотреть, дважды проиграли в двух последних матчах. Даже лысый физрук научился играть против "красных"))
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