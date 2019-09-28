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«Ювентус» одержал дежурную победу над СПАЛом

сегодня, 17:52
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

«Ювентус» обыграл СПАЛ в рамках встречи 6-го тура чемпионата Италии. Туринцы набрали 16 очков и вышли на первое место в турнирной таблице, «бело-голубые» (3 балла) - последние.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - СПАЛ 2:0 (1:0)
Голы: Пьянич 45, Криштиану Роналду 78

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Матюиди, Хедира (Джан 61), Пьянич, Рабьо (Бентанкур 77), Рэмзи (Бернардески 65), Криштиану Роналду, Дибала
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«СПАЛ»: Бериша, Томович, Викари, дос Сантос де Паоло (Палоски 76), Сала (Янкович 72), Мурджа (Эспето 57), Миссироли, Вальдифиори, Реца, Петанья, Мончини
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Хедира 32, дос Сантос де Паоло 55, Петанья 82, Эмре Джан 90+3

В предыдущем туре «Ювентус» с трудом одолел «Брешию».

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   130 / 844
сегодня в 19:00
Я в курсе, только названия кабинетов пиши с маленькой буквы)
Стрёмно,пожизненный ещё схлопочешь)))
ballak144
ballak144
   295 / 844
сегодня в 18:31
Еще и Леклер квалификацию выиграл)
jobss
jobss ответил ballak144
   279 / 844
сегодня в 18:29
кто в теме, тот понимает за что и как... остальным по барабану
но есть правила, их нужно соблюдать
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Kirgudu
   2 / 844
сегодня в 18:28
Бесполезно,Интер,Ливерпуль и Барса неприкасаемые.
Я в курсе, только названия кабинетов пиши с маленькой буквы)
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   52 / 844
сегодня в 18:28
один кабинет победил,через пол часа другой начинает!!!
Kirgudu
Kirgudu ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   130 / 844
сегодня в 18:27
А может не интера или вовсе не троллинг? Должна быть конкретика, а не домыслы. Считаю закрыли комент не законно.
Бесполезно,Интер,Ливерпуль и Барса неприкасаемые.
ballak144
ballak144 ответил jobss
   295 / 844
сегодня в 18:26
это не домыслы, все прекрасно понимают, о какой команде речь, вопрос закрыт
кто в теме, тот понимает за что и как... остальным по барабану
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   52 / 844
сегодня в 18:24
Недвед старика буфона специально вернул ради рекорда,а тут еще и через кабинет победа)
jobss
jobss ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   279 / 844
сегодня в 18:21
А может не интера или вовсе не троллинг? Должна быть конкретика, а не домыслы. Считаю закрыли комент не законно.
это не домыслы, все прекрасно понимают, о какой команде речь, вопрос закрыт
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил jobss
   2 / 844
сегодня в 18:19
"оргтехника" -троллинг интера
А может не интера или вовсе не троллинг?
Должна быть конкретика, а не домыслы.
Считаю закрыли комент не законно.
ДСА
ДСА
   133 / 844
сегодня в 18:14
2-0 дежурный счёт.
jobss
jobss ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   279 / 844
сегодня в 18:14
Почему мой комментарий от 18:10 под спойлером? Где там нарушение или троллинг?
"оргтехника" -троллинг интера
Imrebellion
Imrebellion ответил NGYRZ
   516 / 844
сегодня в 18:13
Странная штука конечно футбол! Ты вроде доминируешь, бьешь казалось бы из 100% моментов, но не можешь забить. Сегодня в упор били головой Ремзи и Хидира, казалось бы - это 100% гол, но нет, мяч каким-то чудом вытаскивает вратарь. В концовке удар Роналду в падении...., ну с...а, Суарес ведь так бьет и у него залетает, а Рона удар, кипер вытаскивает каким-то чудом! Просто жесткая невезуха! С победой фанов Юве!
Очевидно же, у кого-то прямолинейные движения и их легко читать, у кого-то даже микродействия обманчивы и непредсказуемы.
нечитайло
нечитайло
   827 / 844
сегодня в 18:11
Боаво
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 844
сегодня в 18:11
Почему мой комментарий от 18:10 под спойлером?
Где там нарушение или троллинг?
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил juvenale
   2 / 844
сегодня в 18:10
Вроде нормально играли и если бы не воротчик СПАЛА,то счет был бы где-то 5-0
    ballak144
    ballak144
       295 / 844
    сегодня в 18:09
    норм, но первый тайм совсем не понравился
    juvenale
    juvenale
       14 / 844
    сегодня в 18:08
      drug01
      drug01
         125 / 844
      сегодня в 18:06
      Ювентус идёт по плану!
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
         113 / 844
      сегодня в 18:05
      Роналду играет,даже если слегка травмирован,а Месси лечится - симулируя травму,понимая,что уже даже Осасунам забить не в состоянии.
      Lewa2708
      Lewa2708
         122 / 844
      сегодня в 18:02
      Адекватных болельщиков Юве с победой!
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
         113 / 844
      сегодня в 18:02
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
           2 / 844
        сегодня в 18:02
        Фил, ты с фейков не бомби, а лучше ответь, как это Милан скатился ниже уровня Спартака?)
        Где твой основной аккаунт?
        NGYRZ
        NGYRZ
           37 / 844
        сегодня в 18:01
        Странная штука конечно футбол!

        Ты вроде доминируешь, бьешь казалось бы из 100% моментов, но не можешь забить.

        Сегодня в упор били головой Ремзи и Хидира, казалось бы - это 100% гол, но нет, мяч каким-то чудом вытаскивает вратарь.

        В концовке удар Роналду в падении...., ну с...а, Суарес ведь так бьет и у него залетает, а Рона удар, кипер вытаскивает каким-то чудом!
        Просто жесткая невезуха!

        С победой фанов Юве!
        juvenale
        juvenale
           14 / 844
        сегодня в 18:01
        Вроде нормально играли и если бы не воротчик СПАЛА,то счет был бы где-то 5-0
        vadexus
        vadexus
           280 / 844
        сегодня в 18:00
        Ювентус с победой.
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
           2 / 844
        сегодня в 18:00
        FERIS как всегда прав)
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
           2 / 844
        сегодня в 17:59
          773sergeytank
          773sergeytank
             176 / 844
          сегодня в 17:59
          И снова Бонуччи чудил. Таким шедеврам завидуют даже Кутепов с Васиным.
          FERIS
          FERIS
             95 / 844
          сегодня в 17:58
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