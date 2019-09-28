«Ювентус» одержал дежурную победу над СПАЛом

«Ювентус» обыграл СПАЛ в рамках встречи 6-го тура чемпионата Италии. Туринцы набрали 16 очков и вышли на первое место в турнирной таблице, «бело-голубые» (3 балла) - последние.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - СПАЛ 2:0 (1:0)
Голы: Пьянич 45, Криштиану Роналду 78
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Матюиди, Хедира (Джан 61), Пьянич, Рабьо (Бентанкур 77), Рэмзи (Бернардески 65), Криштиану Роналду, Дибала
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«СПАЛ»: Бериша, Томович, Викари, дос Сантос де Паоло (Палоски 76), Сала (Янкович 72), Мурджа (Эспето 57), Миссироли, Вальдифиори, Реца, Петанья, Мончини
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
Предупреждения: Хедира 32, дос Сантос де Паоло 55, Петанья 82, Эмре Джан 90+3
В предыдущем туре «Ювентус» с трудом одолел «Брешию».
Должна быть конкретика, а не домыслы.
Считаю закрыли комент не законно.
Должна быть конкретика, а не домыслы.
Считаю закрыли комент не законно.
Где там нарушение или троллинг?
Где там нарушение или троллинг?
Где твой основной аккаунт?
Где твой основной аккаунт?
Ты вроде доминируешь, бьешь казалось бы из 100% моментов, но не можешь забить.
Сегодня в упор били головой Ремзи и Хидира, казалось бы - это 100% гол, но нет, мяч каким-то чудом вытаскивает вратарь.
В концовке удар Роналду в падении...., ну с...а, Суарес ведь так бьет и у него залетает, а Рона удар, кипер вытаскивает каким-то чудом!
Просто жесткая невезуха!
С победой фанов Юве!
Ты вроде доминируешь, бьешь казалось бы из 100% моментов, но не можешь забить.
Сегодня в упор били головой Ремзи и Хидира, казалось бы - это 100% гол, но нет, мяч каким-то чудом вытаскивает вратарь.
В концовке удар Роналду в падении...., ну с...а, Суарес ведь так бьет и у него залетает, а Рона удар, кипер вытаскивает каким-то чудом!
Просто жесткая невезуха!
С победой фанов Юве!
А главное, что уже начинает вырисовываться игра Сарри. Второй тайм хороший был. К тому же не бросили играть, а уверенно, наращивая темп, довели до победы.
А главное, что уже начинает вырисовываться игра Сарри. Второй тайм хороший был. К тому же не бросили играть, а уверенно, наращивая темп, довели до победы.
Хейтеры и барсуки сосите леденец)
Хейтеры и барсуки сосите леденец)