Черышев принес победу «Валенсии» в матче с «Атлетиком»

В матче 7-го тура испанской Примеры «Валенсия» в гостях одолела «Атлетик», единственный гол забил россиянин Денис Черышев. После этой победы «летучие мыши» поднимутся на 9 строчку, «Атлетик» на 4 месте.
Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия
«Атлетик» - «Валенсия» 0:1
Голы: Черышев 27
«Атлетик»: Симон, Капа (Леке 84), Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Лопес (Эчебаррия 61), Гомес (Адурис 61), Гарсия, Муньяин, Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай (Паулиста 46), Диахаби, Коста, Ферран Торрес, Парехо, Коклен, Черышев (Собрино Посуэло 86), Гомес (Ману Вальехо 69), Родриго
Главный тренер: Селадес Альберт.
Предупреждения: Черышев 20, Родриго 34, Диахаби 46, Лопес 50, Адурис 77, Силлессен 89
В прошлом матче 6-го тура Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Хетафе».