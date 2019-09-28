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Черышев принес победу «Валенсии» в матче с «Атлетиком»

сегодня, 15:54
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В матче 7-го тура испанской Примеры «Валенсия» в гостях одолела «Атлетик», единственный гол забил россиянин Денис Черышев. После этой победы «летучие мыши» поднимутся на 9 строчку, «Атлетик» на 4 месте.

Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия

«Атлетик» - «Валенсия» 0:1
Голы: Черышев 27

«Атлетик»: Симон, Капа (Леке 84), Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Лопес (Эчебаррия 61), Гомес (Адурис 61), Гарсия, Муньяин, Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай (Паулиста 46), Диахаби, Коста, Ферран Торрес, Парехо, Коклен, Черышев (Собрино Посуэло 86), Гомес (Ману Вальехо 69), Родриго
Главный тренер: Селадес Альберт.

Предупреждения: Черышев 20, Родриго 34, Диахаби 46, Лопес 50, Адурис 77, Силлессен 89

В прошлом матче 6-го тура Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Хетафе».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 842
сегодня в 16:10
Дениску с голешником!
mars6791
mars6791
   621 / 842
сегодня в 16:01
Весомо.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   440 / 842
сегодня в 15:57
Собрались наши ребята за рубежом, и стали приносить результаты))
NbKA555
NbKA555
   407 / 842
сегодня в 15:57
Красава！
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