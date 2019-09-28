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«Крылья Советов» всухую обыграли «Тамбов»

сегодня, 15:54
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Крылья Советов» переиграли «Тамбов» в матче 11-го тура РПЛ.

После этой встречи «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в таблице (11 очков), а «Тамбов» замыкает чемпионат (8 очков).

Самара, стадион «Самара Арена»

«Крылья Советов» - «Тамбов» - 2:0 (0:0)
Голы: Соболев 73 (пенальти), Канунников 75

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Анюков, Антон (Тимофеев 81), Гацкан (Радонич 67), Мияилович, Зиньковский, Кабутов (Канунников 68), Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Тамбов»: Шелия, Таказов, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко (Аппаев 80), Рыбин (Килин 46), Тетрашвили, Карасев, Костюков (Чернышов 79), Мелкадзе, Обухов
Главный тренер: Григорян Александр.

Предупреждения: Тетрашвили 7, Рыбин 37, Антон 38, Анюков 45+2, Карасев 47, Чернов 54, Мелкадзе 55, Кабутов 66, Ойеволе 70, Таказов 72, Карпов 77, Грицаенко 87

Судья: Иванов Сергей.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   392 / 842
сегодня в 16:09
Самару с победой.
Faustello
Faustello
   68 / 842
сегодня в 16:08
Иванов - это не судья, а одно название...
Пеналь вообще левый.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   399 / 842
сегодня в 16:06
Тамбов поздравил Григоряна с днем рождения)))
alex074
alex074
   153 / 842
сегодня в 16:05
Клуб и болельщиков "Крыльев" с победой...
ermak6848
ermak6848
   180 / 842
сегодня в 15:59
С Победой " Крылышки " !!!
ну, а фк " Тамбов " - не вешать нос и набираться Опыта !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 842
сегодня в 15:59
Более чем заслуженная победа КС !!!
Соболев продолжает забивать - МОЛОДЕЦ!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   94 / 842
сегодня в 15:55
Трудно той команде, где тренер вот такой "весёлый ". Про Тамбов речь.
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