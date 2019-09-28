«Крылья Советов» всухую обыграли «Тамбов»

«Крылья Советов» переиграли «Тамбов» в матче 11-го тура РПЛ.
После этой встречи «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в таблице (11 очков), а «Тамбов» замыкает чемпионат (8 очков).
Самара, стадион «Самара Арена»
«Крылья Советов» - «Тамбов» - 2:0 (0:0)
Голы: Соболев 73 (пенальти), Канунников 75
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Анюков, Антон (Тимофеев 81), Гацкан (Радонич 67), Мияилович, Зиньковский, Кабутов (Канунников 68), Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Тамбов»: Шелия, Таказов, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко (Аппаев 80), Рыбин (Килин 46), Тетрашвили, Карасев, Костюков (Чернышов 79), Мелкадзе, Обухов
Главный тренер: Григорян Александр.
Предупреждения: Тетрашвили 7, Рыбин 37, Антон 38, Анюков 45+2, Карасев 47, Чернов 54, Мелкадзе 55, Кабутов 66, Ойеволе 70, Таказов 72, Карпов 77, Грицаенко 87
Судья: Иванов Сергей.
Пеналь вообще левый.
Пеналь вообще левый.
ну, а фк " Тамбов " - не вешать нос и набираться Опыта !!!
ну, а фк " Тамбов " - не вешать нос и набираться Опыта !!!
Соболев продолжает забивать - МОЛОДЕЦ!!!
Соболев продолжает забивать - МОЛОДЕЦ!!!