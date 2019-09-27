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«Барселона» продолжает погоню за «Реалом». Итоги 6-го тура Примеры

сегодня, 00:30

Завершились матчи 6-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» - «Алавес» 3:0
Голы: Ойарсабаль 19Виллиан Жозе 32, Ойарсабаль 41 (пенальти)

«Сельта» - «Эспаньол» 1:1
Голы: Мина 90 - Педроса 48

«Эйбар» - «Севилья» 3:2
Голы: Орельяна 65 (пенальти), Леон 77, Анхель 82 - Окампос 11, Торрес 33

«Реал» - «Осасуна» 2:0
Голы: Винисиус Жуниор 36, Родриго 72

«Валенсия» - «Хетафе» 3:3
Голы: Гомес 30, Гомес 34, Ли 39 - Хайме Мата 1, Хасон 66, Анхель Родригес 69

«Мальорка» - «Атлетико» 0:2
Голы: Диего Коста 26, Жоау Фелиш 65

«Леганес» - «Атлетик» 1:1
Голы: Оскар 61 - Гарсия 59

«Барселона» - «Вильярреал» 2:1
Голы: Гризманн 6, Артур Рамос 15 - Касорла 44

«Бетис» - «Леванте» 3:1
Голы: Морон 45, 48, Борха 67 - Эрнани 7

«Вальядолид» - «Гранада» 1:1
Голы: Плано 12 - Фернандес 42

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