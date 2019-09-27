«Барселона» продолжает погоню за «Реалом». Итоги 6-го тура Примеры

Завершились матчи 6-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» - «Алавес» 3:0
Голы: Ойарсабаль 19, Виллиан Жозе 32, Ойарсабаль 41 (пенальти)
«Сельта» - «Эспаньол» 1:1
Голы: Мина 90 - Педроса 48
«Эйбар» - «Севилья» 3:2
Голы: Орельяна 65 (пенальти), Леон 77, Анхель 82 - Окампос 11, Торрес 33
«Реал» - «Осасуна» 2:0
Голы: Винисиус Жуниор 36, Родриго 72
«Валенсия» - «Хетафе» 3:3
Голы: Гомес 30, Гомес 34, Ли 39 - Хайме Мата 1, Хасон 66, Анхель Родригес 69
«Мальорка» - «Атлетико» 0:2
Голы: Диего Коста 26, Жоау Фелиш 65
«Леганес» - «Атлетик» 1:1
Голы: Оскар 61 - Гарсия 59
«Барселона» - «Вильярреал» 2:1
Голы: Гризманн 6, Артур Рамос 15 - Касорла 44
«Бетис» - «Леванте» 3:1
Голы: Морон 45, 48, Борха 67 - Эрнани 7
«Вальядолид» - «Гранада» 1:1
Голы: Плано 12 - Фернандес 42