Кикнадзе: «VAR тормозит игру, но справедлив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу над «Зенитом»:

Весь матч был хороший, для болельщиков большое удовольствие. Предвзятости в судействе не вижу, но вопросы и у нас, и у «Зенита», наверное, есть.

Алексея решили поберечь? Вопрос к Семину. Леша на подходе, но лучше не рисковать. Что можно сказать? Томительные секунды ожидания в конце матча — так же было у моих коллег из «Зенита». Это болезненная история. VAR суров, тормозит игру, но справедлив.

«Локо» борется за чемпионство? Я бы не загадывал. Мы идем от игры к игре. Чемпионство надо считать по весне. Начало чемпионата показало, что очки теряют все. В том числе и лидеры. Должны восстановиться ко вторнику. У победителей равны заживают быстрее.

Мы учитываем наш опыт. Зимой будет понятно, на что мы можем претендовать в Лиге чемпионов.