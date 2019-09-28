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Кикнадзе: «VAR тормозит игру, но справедлив»

сегодня, 22:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу над «Зенитом»:

Весь матч был хороший, для болельщиков большое удовольствие. Предвзятости в судействе не вижу, но вопросы и у нас, и у «Зенита», наверное, есть.

Алексея решили поберечь? Вопрос к Семину. Леша на подходе, но лучше не рисковать. Что можно сказать? Томительные секунды ожидания в конце матча — так же было у моих коллег из «Зенита». Это болезненная история. VAR суров, тормозит игру, но справедлив.

«Локо» борется за чемпионство? Я бы не загадывал. Мы идем от игры к игре. Чемпионство надо считать по весне. Начало чемпионата показало, что очки теряют все. В том числе и лидеры. Должны восстановиться ко вторнику. У победителей равны заживают быстрее.

Мы учитываем наш опыт. Зимой будет понятно, на что мы можем претендовать в Лиге чемпионов.

Ранее оценку этой встречи дал защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   90 / 855
сегодня в 23:15
"Зенит" сегодня не произвёл впечатления.
Apsny
Apsny
   105 / 855
сегодня в 23:09
А когда спорят с судьей, не унимаются из-за его решения, на это время затрачивается, это как называется?

Ни справедливости при этом и торможение в том числе.
RamonCSKA
RamonCSKA
   195 / 855
сегодня в 22:51
слгласен, надо сделать как в Англии, запретить судье бегать к монитору, пусть за вар другой судья отвечает
Zenit_84
Zenit_84
   203 / 855
сегодня в 22:31
2:1 в пользу war
plusnindimon
plusnindimon
   555 / 855
сегодня в 22:18
Удачи в ЛЧ, сегодня Локо был сильнее Зенита.
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