Гаттузо - о возможной работе в России: «Никогда не говори „никогда“»

Бывший главный тренер «Милана» , который присутствовал на матче между «Локомотивом» и «Зенитом», прокомментировал возможность поработать в России.

Цель моего визита? Приехал посмотреть матчи. Слышал разговоры про «Спартак» и «Динамо» — это все неправда. Я здесь с асссистентом, мы приехали посмотреть два матча. Футбол существует не только в Италии, Англии, Испании. Решили посмотреть что-то другое.

Допускаю ли я, что будущем буду работать в России? Никогда не говори «никогда», но сейчас некорректно говорить в отношении коллег. Я пришел просто посмотреть матчи.