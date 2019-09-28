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Гаттузо - о возможной работе в России: «Никогда не говори „никогда“»

сегодня, 21:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, который присутствовал на матче между «Локомотивом» и «Зенитом», прокомментировал возможность поработать в России.

Цель моего визита? Приехал посмотреть матчи. Слышал разговоры про «Спартак» и «Динамо» — это все неправда. Я здесь с асссистентом, мы приехали посмотреть два матча. Футбол существует не только в Италии, Англии, Испании. Решили посмотреть что-то другое.

Допускаю ли я, что будущем буду работать в России? Никогда не говори «никогда», но сейчас некорректно говорить в отношении коллег. Я пришел просто посмотреть матчи.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил волгoдoн
   8 / 854
сегодня в 21:57
Ляпнул ты первым, с какого пирипуга Гатузо физрук? Глянь в таблицу
cska1948
cska1948
   49 / 854
сегодня в 21:51
Была инфа, что его пригласил Галицкий. Так что темнит Гаттузо, о рядовом интересе к нашему чемпионату. Явно присматривается с дальним прицелом.
RamonCSKA
RamonCSKA
   189 / 854
сегодня в 21:47
приехал видимо пиджак примерить
волгoдoн
волгoдoн ответил 25процентный клоун
   86 / 854
сегодня в 21:41
Ты про Вальверде?
Ну при чем тут Валверде?..Лишь бы что-то ляпнуть
Aniva
Aniva
   43 / 854
сегодня в 21:40
Свиньи еще одгого физрука итальянского примут.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил волгoдoн
   8 / 854
сегодня в 21:39
Ты про Вальверде?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 854
сегодня в 21:38
Удачи в Краснодаре
волгoдoн
волгoдoн
   86 / 854
сегодня в 21:35
Физрук ищет высокооплачиваемую работу.
Капелло,Каррера и т.п. за стаканом чая подсказали алгоритм)
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