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Иванович: «Судейство комментировать не буду»

сегодня, 21:50
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение питерского клуба от «Локомотива»:

Очень тяжелый матч. Честно. Начали хорошо, но мелкие ошибки испортили нам игру. Потеряли схему, организацию игры — нельзя так. Надо держать до конца. Это большой урок для нас. Нет возможности быстро готовиться к играм, а это важно. 

Всем тяжело, мы одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Играем дальше. Чемпионат долгий, но никогда не будет так, как хочешь. Надо готовиться к следующим играм, которые будут ещё тяжелее. 

Повтора с голом не видел. Претензий нет. Судейство комментировать не буду. Мы за хороший футбол, чтобы болельщики получали удовольствие. Все знают что и как было, не буду комментировать. 

Я не принимаю решения на поле сам. На скамейке подсказали пойти в нападение, я пошел.

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Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon
   658 / 854
сегодня в 22:05
"Почему как только Зенит проигрывает, они сразу ноют про судейство? " Это называется прочитал только заголовок.
Igo0rek
Igo0rek
   1 / 854
сегодня в 22:00
Почему как только Зенит проигрывает, они сразу ноют про судейство?
Igo0rek
Igo0rek ответил Aerobniy
   1 / 854
сегодня в 22:00
Локомотив и свиньи только за счет судей и выползают.
Конечно, все команды враги народа и лишь Зенит святые!
Aerobniy
Aerobniy
   246 / 854
сегодня в 21:54
Локомотив и свиньи только за счет судей и выползают.
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