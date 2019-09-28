Иванович: «Судейство комментировать не буду»

Защитник «Зенита» прокомментировал поражение питерского клуба от «Локомотива»:

Очень тяжелый матч. Честно. Начали хорошо, но мелкие ошибки испортили нам игру. Потеряли схему, организацию игры — нельзя так. Надо держать до конца. Это большой урок для нас. Нет возможности быстро готовиться к играм, а это важно.



Всем тяжело, мы одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Играем дальше. Чемпионат долгий, но никогда не будет так, как хочешь. Надо готовиться к следующим играм, которые будут ещё тяжелее.



Повтора с голом не видел. Претензий нет. Судейство комментировать не буду. Мы за хороший футбол, чтобы болельщики получали удовольствие. Все знают что и как было, не буду комментировать.



Я не принимаю решения на поле сам. На скамейке подсказали пойти в нападение, я пошел.