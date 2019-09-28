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Семак: «ВАР - это здорово»

сегодня, 21:41
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решения VAR в игре с «Локомотивом»:

К ВАР отношусь всегда положительно, но в некоторых моментах нужно больше смотреть. Но оба мяча были отменены по делу, отношусь к ВАР только положительно.

У судей пока нет опыта работы с ВАР, практики. Если есть ВАР, нужно моменты доигрывать, просто у судей еще нет навыка. В любом случае ВАР — это здорово, это хорошо.

Напомним, что «железнодорожники» отстояли победу с «Зенитом».

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Все комментарии
nikot
nikot ответил cska1948
   107 / 854
сегодня в 22:08
Напомним, что «железнодорожники» отстояли ничью с «Зенитом» --------------------------- Какую "ничью"?!
Соккер,СЭ и прочее,откуда думаешь кормятся?!
alfranza
alfranza
   330 / 854
сегодня в 21:53
ВАР - это круто! Надолго ли?
cska1948
cska1948
   49 / 854
сегодня в 21:46
ВАР, это обоюдоострый меч. Игра Локо - Зенит это ярко продемонстрировала. Игрокам и болельщикам надо это понять и воспринимать как данность.
cska1948
cska1948
   49 / 854
сегодня в 21:44
Напомним, что «железнодорожники» отстояли ничью с «Зенитом»
---------------------------
Какую "ничью"?!
Groove000
Groove000
   51 / 854
сегодня в 21:42
Больше на лицемерие похоже)
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