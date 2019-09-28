Семак: «ВАР - это здорово»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решения VAR в игре с «Локомотивом»:
К ВАР отношусь всегда положительно, но в некоторых моментах нужно больше смотреть. Но оба мяча были отменены по делу, отношусь к ВАР только положительно.
У судей пока нет опыта работы с ВАР, практики. Если есть ВАР, нужно моменты доигрывать, просто у судей еще нет навыка. В любом случае ВАР — это здорово, это хорошо.
Напомним, что «железнодорожники» отстояли победу с «Зенитом».
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Какую "ничью"?!
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Какую "ничью"?!