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Головин: «В матче с „Брестом“ достаточно организованно сыграли в обороне»

сегодня, 23:22
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако4 : 1Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Брестом».

После эмоциональной победы в предыдущем матче сегодня нам важно было закрепить и развить успех. В принципе добыли абсолютно заслуженную победу. С первых минут владели инициативой, моментов создали гораздо больше и в итоге выиграли с крупным счётом. Порадовало не только то, что мы сумели забить четыре мяча, но и то, что достаточно дисциплинированно и организованно сыграли в обороне. Ничего серьёзного, кроме гола, у наших ворот практически не было.

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Все комментарии
Демитрий
Демитрий
   359 / 855
сегодня в 23:41
Мнения разделились
RamonCSKA
RamonCSKA
   195 / 855
сегодня в 23:31
Отличный матч провел, на том же уровне, что и предыдущий
если так весь сезон проведет то дорога в топ клуб обеспечена
Лакшери
Лакшери
   179 / 855
сегодня в 23:27
Не получается у него в Европе ничего, пора валить домой, ну или куда нибудь в Чехию, Румынию, Казахстан
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