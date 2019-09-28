Головин: «В матче с „Брестом“ достаточно организованно сыграли в обороне»

Полузащитник «Монако» прокомментировал победу над «Брестом».

После эмоциональной победы в предыдущем матче сегодня нам важно было закрепить и развить успех. В принципе добыли абсолютно заслуженную победу. С первых минут владели инициативой, моментов создали гораздо больше и в итоге выиграли с крупным счётом. Порадовало не только то, что мы сумели забить четыре мяча, но и то, что достаточно дисциплинированно и организованно сыграли в обороне. Ничего серьёзного, кроме гола, у наших ворот практически не было.