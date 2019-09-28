Смолов: «Я никого не хотел обидеть. Это были эмоции»

Форвард «Локомотива» прокомментировал победу над «Зенитом» и свои слова в перерыве:

В конце игры мне со скамейки было видно, что игрок «Зенита» сыграл рукой. Почему я сегодня не забил? Я забил, гол просто отменили. Судья находился близко к моменту с фолом и не зафиксировал его. Поэтому мне показалось, что его не было.

Если VAR есть, то я за него. Его нужно просто принять.

Это очень важная победа над серьезным соперником. В таких матчах всегда очень приятно побеждать.

Мои слова в перерыве? Я никого не хотел обидеть. Это все было на эмоциях. Я не хотел обидеть Шатова, мы с ним товарищи.

Гжегош в потрясающей форме? Он эту неделю вообще почти не тренировался, ха-ха. Может, из-за этого забил. Я ему говорю: «Я что-то подустал тебе голевые отдавать. Вообще наоборот должно быть.