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Смолов: «Я никого не хотел обидеть. Это были эмоции»

сегодня, 22:32
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу над «Зенитом» и свои слова в перерыве:

В конце игры мне со скамейки было видно, что игрок «Зенита» сыграл рукой. Почему я сегодня не забил? Я забил, гол просто отменили. Судья находился близко к моменту с фолом и не зафиксировал его. Поэтому мне показалось, что его не было.

Если VAR есть, то я за него. Его нужно просто принять.

Это очень важная победа над серьезным соперником. В таких матчах всегда очень приятно побеждать.

Мои слова в перерыве? Я никого не хотел обидеть. Это все было на эмоциях. Я не хотел обидеть Шатова, мы с ним товарищи.

Гжегош в потрясающей форме? Он эту неделю вообще почти не тренировался, ха-ха. Может, из-за этого забил. Я ему говорю: «Я что-то подустал тебе голевые отдавать. Вообще наоборот должно быть.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил tuman960
   354 / 855
сегодня в 23:45
думать надо когда что то говоришь,хотя чем тебе думать!!!Всякое уважение потерял ещё на ЧМ,а после этих слов вообще отношение, как к скользкому земноводному!!!
а к семаку нормально? порадовала ваша легенда,который расстроился что гол отменили,похоже по стопам панова пошёл
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 855
сегодня в 23:32
Фух, ну и скверный
mangoх12
mangoх12
   29 / 855
сегодня в 23:01
Смолов уже не торт
tuman960
tuman960
   428 / 855
сегодня в 22:48
думать надо когда что то говоришь,хотя чем тебе думать!!!Всякое уважение потерял ещё на ЧМ,а после этих слов вообще отношение, как к скользкому земноводному!!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   673 / 855
сегодня в 22:35
Пошли переобувания.
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