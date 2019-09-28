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Оздоев: «„Локомотив“ не был лучше нас»

сегодня, 22:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал поражение от «Локомотива».

Один удар в створ? «Локомотив» не был лучше. Бывают такие матчи. Было много борьбы, Игры особо не было. Но «Локомотив» выиграл сегодня, так бывает.

Отмена гола не подкосит перед Лигой чемпионов. Забиваем голы, но понимаешь в таких ситуациях, что надо подождать VAR. Странно, что в начале матча не посмотрели повтор. Стопроцентный пенальти на мне, но судья решил иначе.

Мы играли активно, но инициативу никто не забирал. Начали хорошо, а потом игра пошла на встречных курсах. «Локомотив» контратакующая команда, они ждут соперника на своей половине поля.

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Все комментарии
Aniva
Aniva
   44 / 855
сегодня в 23:41
Не понятно почему это так волнует свиней с девятого места в ожидании пердива?
ziborock
ziborock ответил Wolf77785
   23 / 855
сегодня в 23:33
Зениту не нужен был матч, если моск проекты сливают еврокубки ради ЧР, то Зенит отдал игру, чтобы порвать Бенфику в ЛЧ!
Пожалуй запомню твой пост!)
ziborock
ziborock ответил Wolf77785
   23 / 855
сегодня в 23:32
Зениту не нужен был матч, если моск проекты сливают еврокубки ради ЧР, то Зенит отдал игру, чтобы порвать Бенфику в ЛЧ!
О чем ты бакланишь! Локо обыграл Байер на выезде, а Зенит отсочил от Лиона!
ziborock
ziborock
   23 / 855
сегодня в 23:30
Истинный Зенитовец и глаголит под стать клубу!)
Т34
Т34 ответил Wolf77785
   11 / 855
сегодня в 23:26
Зениту не нужен был матч, если моск проекты сливают еврокубки ради ЧР, то Зенит отдал игру, чтобы порвать Бенфику в ЛЧ!
Ну что еще можно выдумать? Спецом слили ради игры с Бенфикой? Что ты будешь говорить, когда Бенфика порвет вас? Если бы хотели слить, не выставляли бы основной состав. А то даже не долечившегося Азмуна выпустили. Сказал бы я тебе, да нет желания в бан отправляться.
avfc71
avfc71
сегодня в 23:04
Про76 своему бывшему клубу Локо вперед
Bazuka-Limon
Bazuka-Limon
сегодня в 23:02
Локомотив может и не был лучше,зато вы были хуже!
Wolf77785
Wolf77785
   137 / 855
сегодня в 23:00
Зениту не нужен был матч, если моск проекты сливают еврокубки ради ЧР, то Зенит отдал игру, чтобы порвать Бенфику в ЛЧ!
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 855
сегодня в 22:59
Молчи,чудовище!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   152 / 855
сегодня в 22:46
По футбольному Локомотив был лучше.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   673 / 855
сегодня в 22:43
Локомотив БЫЛ лучше вас. Что этот чел несёт? Он сегодня столько брака совершил, что должен был молчать в тряпочку, а он открывает рот и несёт херь.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   346 / 855
сегодня в 22:43
Как же у Оздоева постоянно бомбит от Локо) Не зря его паровозы вышвырнули в свое время. Да и человечек с гнильцой
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   41 / 855
сегодня в 22:36
Это скоро проявится в еврокубках, увидим мертвое болото.
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