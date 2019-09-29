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Гильерме показал победное фото из раздевалки

сегодня, 09:06
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Голкипер «Локомотива» Гильерме показал фото из раздевалки после победы над «Зенитом» в матче 11-го тура РПЛ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С победой!!!!! ♥️💚

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1)

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил SHMEL
   48 / 853
сегодня в 10:02
Обычно фото показывают ИЗ раздевалки... Русский язык,третий класс.
Как ты смог определить, что это третий класс, да ещё по русскому?
С победой!!!! Да многие и взрослые с ошибками пишут, а Гиля правильно написал или у тебя другой русский?
Физручини
Физручини ответил LOpp
   187 / 853
сегодня в 09:47
Все видели послематчевое интервью Смолова? Сами игроки уже в открытую говорят, что Зенит тащат за уши. Позорище а не чемпионат. Гори в аду мрази.
Тащат за уши - это когда отменяют твой гол на последних секундах, я правильно понимаю?
LOpp
LOpp
   16 / 853
сегодня в 09:44
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил Jeck Denielse
       42 / 853
    сегодня в 09:28
    Все 30 человек радуются.... А что с Федей ?? Йога ?? Или сказанное в перерыве окунуло его в такую нирвану как на этом фото....))
    Он под ганджюбасом)))
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       42 / 853
    сегодня в 09:27
    Порадовали всю страну Локо!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       13 / 853
    сегодня в 09:14
    Все 30 человек радуются....
    А что с Федей ??
    Йога ??
    Или сказанное в перерыве окунуло его в такую нирвану как на этом фото....))
    SHMEL
    SHMEL
       75 / 853
    сегодня в 09:11
    Обычно фото показывают ИЗ раздевалки...
    Русский язык,третий класс.
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