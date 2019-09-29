Гильерме показал победное фото из раздевалки

Голкипер «Локомотива» Гильерме показал фото из раздевалки после победы над «Зенитом» в матче 11-го тура РПЛ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С победой!!!!! ♥️💚
Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1) 28 Сен 2019 в 11:21 PDT
С победой!!!!! ♥️💚
Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1) 28 Сен 2019 в 11:21 PDT
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей
С победой!!!! Да многие и взрослые с ошибками пишут, а Гиля правильно написал или у тебя другой русский?
С победой!!!! Да многие и взрослые с ошибками пишут, а Гиля правильно написал или у тебя другой русский?
Сами игроки уже в открытую говорят, что Зенит тащат за уши.
Позорище а не чемпионат. Гори в аду мрази.
Сами игроки уже в открытую говорят, что Зенит тащат за уши.
Позорище а не чемпионат. Гори в аду мрази.
А что с Федей ??
Йога ??
Или сказанное в перерыве окунуло его в такую нирвану как на этом фото....))
А что с Федей ??
Йога ??
Или сказанное в перерыве окунуло его в такую нирвану как на этом фото....))
Русский язык,третий класс.
Русский язык,третий класс.