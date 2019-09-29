Гамула: «Мамаев принесет много пользы „Ростову“»

Селекционер «Ростова» рад, что бывший игрок «Краснодара» стал игроком «желто-синих».

Для меня этот переход не стал неожиданностью. В нашем клубе после долгого перерыва все хорошо раскрываются. Отличный пример — Рома Еременко. У Паши есть много времени, чтобы прийти в форму. Он очень классный футболист, который принесет много пользы «Ростову».

Как вписать Мамаева в уже сплоченный коллектив? Классного футболиста всегда можно вписать. Хуже, когда нет таких игроков. Всегда можно сделать ротацию, что-то пробовать, менять.

Как болельщики примут Павла? Его представили после матча с «Динамо», все скандировали его имя. Так что уже хорошо приняли. Никаких проблем не будет. Пусть теперь спокойно готовится к весенней части чемпионата.