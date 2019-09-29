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Гамула: «Мамаев принесет много пользы „Ростову“»

сегодня, 11:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула рад, что бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев стал игроком «желто-синих»

Для меня этот переход не стал неожиданностью. В нашем клубе после долгого перерыва все хорошо раскрываются. Отличный пример — Рома Еременко. У Паши есть много времени, чтобы прийти в форму. Он очень классный футболист, который принесет много пользы «Ростову».

Как вписать Мамаева в уже сплоченный коллектив? Классного футболиста всегда можно вписать. Хуже, когда нет таких игроков. Всегда можно сделать ротацию, что-то пробовать, менять.

Как болельщики примут Павла? Его представили после матча с «Динамо», все скандировали его имя. Так что уже хорошо приняли. Никаких проблем не будет. Пусть теперь спокойно готовится к весенней части чемпионата.

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Все комментарии
beefs
beefs
   193 / 857
сегодня в 11:48
Это Россия...
Igo0rek
Igo0rek ответил neukomm
   1 / 857
сегодня в 11:42
Человек искупил свою вину, в принципе, что к нему плохо относиться? Это же не свиноГулиев, которого и человеком то сложно назвать.
Что тот, что этот!
neukomm
neukomm
   625 / 857
сегодня в 11:24
Человек искупил свою вину, в принципе, что к нему плохо относиться? Это же не свиноГулиев, которого и человеком то сложно назвать.
Binger
Binger
   18 / 857
сегодня в 11:21
Что б это так не было, как говорит Гамула.
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