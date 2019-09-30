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Рейнгольд заявил, что спасти «Спартак» может только Каррера

сегодня, 09:54

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение, что «красно-белым» необходимо вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера:

Для чего так долго держали Кононова, я не знаю. Претензий к нему у меня нет, единственное, когда приходишь тренировать такой клуб, как «Спартак», нужно понимать, что идёшь на эшафот. То, что с ним случилось, – личная беда этого человека. Был распродан весь чемпионской состав, но та команда могла играть ещё очень долго. Её нужно было просто немного отшлифовать. 

Кто мог бы возглавить клуб? Сейчас «Спартаку» нужен тренер, к которому будет полное доверие и который сможет поставить организационную игру. Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера, он не справится. А перед тем как поставить Карреру, нужно извиниться.

Ранее Рейнгольд заявил, что не будет жалеть бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 904
сегодня в 10:41
Спартак уже не спасти!!! Слишком далеко заплыл!!!
Верг
Верг
   229 / 904
сегодня в 10:40
Унюханный клеем дед забыл как был за приход кононова, любую инфу которая была хоть даже месяц назад забывает.
cska1948
cska1948
   39 / 904
сегодня в 10:36
Рейнгольд предлагает Федуну извиниться перед Каррерой. И как он это себе представляет? И почему только перед Каррерой? А перед Карпиным, Эмери и этот тренерский список можно продолжить, не говоря уже про болельщиков. Фантазёр этот Рейнгольд.
1 команда
1 команда
   67 / 904
сегодня в 10:34
Пердив и ничто иное и начать все с нуля, отбросив позорное прошлое.
viv
viv
   60 / 904
сегодня в 10:28
Дайте физруку поработать
Faustello
Faustello
   7 / 904
сегодня в 10:27
Старина Рейнгольд опять ушатался с утра ))
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   726 / 904
сегодня в 10:25
Смешно же, верните Романцева, при нём была золотая (коррупционная) эра!
Спартаку не поможет даже Иисус!
Footbolista
Footbolista ответил viv
   9 / 904
сегодня в 10:23
5 в 1 от болгарских крестьян это смешнее...только кому нужны кони в Европе?)...даже не смеялся никто...
viv
viv
   60 / 904
сегодня в 10:15
Физрук уже опозорился на всю Европу с 0:7 от Ливерпуля....давайте его верните...ахаха
SHMEL
SHMEL
   46 / 904
сегодня в 10:07
Поспорю с Рейнгольдом.Спасти спартак сможет только очищение пердивом под руководством Бубнова.
clop
clop
   421 / 904
сегодня в 10:03
Рейнгольда опять понесло не в ту степь.
Спартак сейчас нужно не спасать, а топить. Аж до самого Пердива.
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   36 / 904
сегодня в 10:02
Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера, он не справится. А перед тем как поставить Карреру, нужно извиниться.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1140519/reyngold-valeriy-spartak


…………………………………

Извинятся будут бомжи и кони перед Каррерой!
Nekit92
Nekit92
   178 / 904
сегодня в 10:00
    Армейская душа
    Армейская душа
       23 / 904
    сегодня в 09:58
    Всё верно. А если не поможет - в конце сезона выкинете, для свиней это не впервой ГТ менять по 3 штуки в год
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       58 / 904
    сегодня в 09:58
    Верните Олега!!!!
    cska plus
    cska plus
       13 / 904
    сегодня в 09:56
    У деда окончательно поехала крыша.
    Balanenok
    Balanenok
       191 / 904
    сегодня в 09:56
    Так и вся страна такого же мнения, с карерой спартак смешнее проигрывает.
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