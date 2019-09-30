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Магнуссон: «Горд, что мы в таблице выше всех»

сегодня, 10:15
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ.

Это прекрасная победа. 3:0 — замечательный результат, но еще важнее, что мы возглавили турнирную таблицу. Рад за всю команду и доволен, что мне удалось забить. Я пробил в стиле Златана. Мне удалось чуть-чуть зацепить мяч ногой, и после этого он влетел в ворота. 

Мы много раз были не первыми, но в группе лидеров: вторыми, третьими. А теперь я благодарен партнерам и горд, что мы в таблице выше всех. В прошлом году была похожая ситуация. К декабрю мы шли довольно неплохо, близко подобрались к лидерам. Надеюсь, что на сей раз нам удастся сохранить победный темп и после зимнего перерыва.

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Все комментарии
particular
particular
   35 / 904
сегодня в 10:41
Есть ещё одна группа, в которой желательно улучшить положение в таблице...
oFANATo
oFANATo
   31 / 904
сегодня в 10:41
Хочется похвалить самую молодую команду РПЛ ЦСКА, чей средний возраст составляет 23,7 лет за выход на первое место, хотя и промежуточный результат. Но если учитывать большое количество травмированных у армейцев, то работа тренерского штаба вызывает уважение.
RussianMango
RussianMango
   110 / 904
сегодня в 10:31
Интересная пятерка ушла в отрыв...две московские, две южные команды...и еще одна прицепилась, с ленобласти.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 904
сегодня в 10:30
Зря парень хорохорится. Несмотря на крупный счет проблем в игре достаточно. Хорошо сказано на Яндекс - Дзен о вчерашнем матче :

Всех с победой и долгожданным промежуточным первым местом! Играли сегодня в очень красивый комбинационный футбол, но после 3 забитого стали слишком прохладно относиться к моментам, каждый пытался исполнить что-то индивидуальное.

Впервые появилось хоть какое-то спокойствие за РПЛ. Это удивительно: команда с копеечными вчерашними ноунеймами лидирует в РПЛ, обойдя и Краснодар и Зенит и Локо с суперзвездами. Первое место армейского пионеротряда выглядит издевательством по отношению к Зениту, Локо, Краснодару и Спартаку с их космическими тратами летом. Браво, Виктор Михайлович!

Болельщиков "ЦСКА" с заслуженной победой. Я бы даже сказал, что легко и непринужденно, а в комбинации, приведшей ко второму голу, еще и красиво. Разве что ложкой дегтя стало бездарное исполнение пенальти Чаловым, но то такое. "Урал" сегодня разочаровал, очень слабо сыграли на мой взгляд.

Будь сейчас у ЦСКА адекватная замена Чалову, то Федька присел бы на скамейку, чувствуется спад в игре и с психологией походу не все в порядке, пенальти яркий пример! Прав же Станислав Саламович абсолютно. Человек не забивает пенальти, стоит, не идёт на добивание, даже не пытается. Стоит - изображает вселенскую трагедию, мол такая звезда... представить чтоб Дрогба или Это’о так выключились из эпизода, не забив пенальти. Как обычно профессионализм это не про нас...

Как же ужасен Обляков. Минимум 2 атаки запороты самым нелепым способом, 2 потери в центре поля, скидка сопернику в своей штрафной, про подачи я даже писать не буду - тут все ясно. Этого чуда на поле быть не должно больше вообще никогда,
Армейская душа
Армейская душа
   23 / 904
сегодня в 10:27
Теперь надо всем доказать, что вы действительно лучшие! Удачи ЦСКА!
Footbolista
Footbolista
   9 / 904
сегодня в 10:20
Это не надолго...
ДСА
ДСА
   129 / 904
сегодня в 10:17
Пятерка лидеров почти равна.
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