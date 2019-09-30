Магнуссон: «Горд, что мы в таблице выше всех»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ.
Это прекрасная победа. 3:0 — замечательный результат, но еще важнее, что мы возглавили турнирную таблицу. Рад за всю команду и доволен, что мне удалось забить. Я пробил в стиле Златана. Мне удалось чуть-чуть зацепить мяч ногой, и после этого он влетел в ворота.
Мы много раз были не первыми, но в группе лидеров: вторыми, третьими. А теперь я благодарен партнерам и горд, что мы в таблице выше всех. В прошлом году была похожая ситуация. К декабрю мы шли довольно неплохо, близко подобрались к лидерам. Надеюсь, что на сей раз нам удастся сохранить победный темп и после зимнего перерыва.
Всех с победой и долгожданным промежуточным первым местом! Играли сегодня в очень красивый комбинационный футбол, но после 3 забитого стали слишком прохладно относиться к моментам, каждый пытался исполнить что-то индивидуальное.
Впервые появилось хоть какое-то спокойствие за РПЛ. Это удивительно: команда с копеечными вчерашними ноунеймами лидирует в РПЛ, обойдя и Краснодар и Зенит и Локо с суперзвездами. Первое место армейского пионеротряда выглядит издевательством по отношению к Зениту, Локо, Краснодару и Спартаку с их космическими тратами летом. Браво, Виктор Михайлович!
Болельщиков "ЦСКА" с заслуженной победой. Я бы даже сказал, что легко и непринужденно, а в комбинации, приведшей ко второму голу, еще и красиво. Разве что ложкой дегтя стало бездарное исполнение пенальти Чаловым, но то такое. "Урал" сегодня разочаровал, очень слабо сыграли на мой взгляд.
Будь сейчас у ЦСКА адекватная замена Чалову, то Федька присел бы на скамейку, чувствуется спад в игре и с психологией походу не все в порядке, пенальти яркий пример! Прав же Станислав Саламович абсолютно. Человек не забивает пенальти, стоит, не идёт на добивание, даже не пытается. Стоит - изображает вселенскую трагедию, мол такая звезда... представить чтоб Дрогба или Это’о так выключились из эпизода, не забив пенальти. Как обычно профессионализм это не про нас...
Как же ужасен Обляков. Минимум 2 атаки запороты самым нелепым способом, 2 потери в центре поля, скидка сопернику в своей штрафной, про подачи я даже писать не буду - тут все ясно. Этого чуда на поле быть не должно больше вообще никогда,
Всех с победой и долгожданным промежуточным первым местом! Играли сегодня в очень красивый комбинационный футбол, но после 3 забитого стали слишком прохладно относиться к моментам, каждый пытался исполнить что-то индивидуальное.
Впервые появилось хоть какое-то спокойствие за РПЛ. Это удивительно: команда с копеечными вчерашними ноунеймами лидирует в РПЛ, обойдя и Краснодар и Зенит и Локо с суперзвездами. Первое место армейского пионеротряда выглядит издевательством по отношению к Зениту, Локо, Краснодару и Спартаку с их космическими тратами летом. Браво, Виктор Михайлович!
Болельщиков "ЦСКА" с заслуженной победой. Я бы даже сказал, что легко и непринужденно, а в комбинации, приведшей ко второму голу, еще и красиво. Разве что ложкой дегтя стало бездарное исполнение пенальти Чаловым, но то такое. "Урал" сегодня разочаровал, очень слабо сыграли на мой взгляд.
Будь сейчас у ЦСКА адекватная замена Чалову, то Федька присел бы на скамейку, чувствуется спад в игре и с психологией походу не все в порядке, пенальти яркий пример! Прав же Станислав Саламович абсолютно. Человек не забивает пенальти, стоит, не идёт на добивание, даже не пытается. Стоит - изображает вселенскую трагедию, мол такая звезда... представить чтоб Дрогба или Это’о так выключились из эпизода, не забив пенальти. Как обычно профессионализм это не про нас...
Как же ужасен Обляков. Минимум 2 атаки запороты самым нелепым способом, 2 потери в центре поля, скидка сопернику в своей штрафной, про подачи я даже писать не буду - тут все ясно. Этого чуда на поле быть не должно больше вообще никогда,