Магнуссон: «Горд, что мы в таблице выше всех»

Защитник ЦСКА прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ .

Это прекрасная победа. 3:0 — замечательный результат, но еще важнее, что мы возглавили турнирную таблицу. Рад за всю команду и доволен, что мне удалось забить. Я пробил в стиле Златана. Мне удалось чуть-чуть зацепить мяч ногой, и после этого он влетел в ворота.

Мы много раз были не первыми, но в группе лидеров: вторыми, третьими. А теперь я благодарен партнерам и горд, что мы в таблице выше всех. В прошлом году была похожая ситуация. К декабрю мы шли довольно неплохо, близко подобрались к лидерам. Надеюсь, что на сей раз нам удастся сохранить победный темп и после зимнего перерыва.