Юран: «Кононов должен был управлять командой, а не наоборот»

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран высказался относительно экс-наставника «красно-белых» Олеге Кононове:
Причины неудачи Кононова в «Спартаке»? Не команда должна управлять тренером, а тренер командой. Я всегда говорил и буду говорить, тренер должен определять, кого из футболистов покупать. В Европе тренер принимает решение и с тренера потом спрашивают потому, что тренер играл в футбол, он видит и чувствует, под какую философию брать игрока. У нас, к сожалению, всё наоборот.
Ранее Юран признался, что готов вытащить «Спартак».
Сегодня 10:32
Только не неудачнику Юрану обсуждать этот вопрос. У свиней много советчиков и почти все бездарные.
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Юран
чемпион СССР, России, дважды Португалии.
Чемпион Европы.
всем зенитовцам о таких достижениях даже мечтать не приходиться.
Сегодня 10:32
Только не неудачнику Юрану обсуждать этот вопрос. У свиней много советчиков и почти все бездарные.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юран
чемпион СССР, России, дважды Португалии.
Чемпион Европы.
всем зенитовцам о таких достижениях даже мечтать не приходиться.