Юран: «Кононов должен был управлять командой, а не наоборот»

Бывший игрок московского «Спартака» высказался относительно экс-наставника «красно-белых» :

Причины неудачи Кононова в «Спартаке»? Не команда должна управлять тренером, а тренер командой. Я всегда говорил и буду говорить, тренер должен определять, кого из футболистов покупать. В Европе тренер принимает решение и с тренера потом спрашивают потому, что тренер играл в футбол, он видит и чувствует, под какую философию брать игрока. У нас, к сожалению, всё наоборот.