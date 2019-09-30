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Юран: «Кононов должен был управлять командой, а не наоборот»

сегодня, 10:16

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран высказался относительно экс-наставника «красно-белых» Олеге Кононове:

Причины неудачи Кононова в «Спартаке»? Не команда должна управлять тренером, а тренер командой. Я всегда говорил и буду говорить, тренер должен определять, кого из футболистов покупать. В Европе тренер принимает решение и с тренера потом спрашивают потому, что тренер играл в футбол, он видит и чувствует, под какую философию брать игрока. У нас, к сожалению, всё наоборот.

Ранее Юран признался, что готов вытащить «Спартак»

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Константин Белых
   424 / 904
сегодня в 10:40
Главный косяк Федуна что он уволил Карреру а не убрал Глушакомбаровых. Все решения на эмоциях. Кто догадался поставить эту девочку Кононова это вообще загадка века. Нужен хороший иностранец с полным картбланшем на 1.5 сезона без всяких дерганий и отставок. Игроки хорошие есть это факт. Нужен хороший жесткий рулевой который даст результат. Ну и в защиту надо зимой ОДНОГО хорошего защитника купить(Ещенко Кутепов на выход-без вариантов) и Нападающего к Понсе в пару. Федун будь мужиком-верни Карреру!
Почему у вас такая уверенность, что итальянец исправит ситуацию в команде? Не забывайте, что в после чемпионский сезон "Спартак" под его руководством провалил достаточное количество матчей, чтобы появились основания для его увольнения. Пути господни неисповедимы, и это как раз такой случай.
LOpp
LOpp
   22 / 904
сегодня в 10:37
Михаил Славнов
Сегодня 10:32
Только не неудачнику Юрану обсуждать этот вопрос. У свиней много советчиков и почти все бездарные.
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Юран
чемпион СССР, России, дважды Португалии.
Чемпион Европы.

всем зенитовцам о таких достижениях даже мечтать не приходиться.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   424 / 904
сегодня в 10:34
И откуда бывший спартаковец все знает? Просто удивительно; все разложил по полочкам, как будто находится внутри команды. Домыслы Юрана о том, что она управляла Кононовым, а не наоборот, ни на чем не основаны, кроме желания Сергея представить положение в "Спартаке" именно таким образом, а не иначе.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   12 / 904
сегодня в 10:32
Только не неудачнику Юрану обсуждать этот вопрос. У свиней много советчиков и почти все бездарные.
Константин Белых
Константин Белых
   156 / 904
сегодня в 10:31
Главный косяк Федуна что он уволил Карреру а не убрал Глушакомбаровых. Все решения на эмоциях. Кто догадался поставить эту девочку Кононова это вообще загадка века. Нужен хороший иностранец с полным картбланшем на 1.5 сезона без всяких дерганий и отставок. Игроки хорошие есть это факт. Нужен хороший жесткий рулевой который даст результат. Ну и в защиту надо зимой ОДНОГО хорошего защитника купить(Ещенко Кутепов на выход-без вариантов) и Нападающего к Понсе в пару. Федун будь мужиком-верни Карреру!
Garrincha58
Garrincha58
   273 / 904
сегодня в 10:28
у нас к сожалению все наоборот, понятно у нас начиная с Президента РФС и кончая руководителями команд одни бизнесмены футбольных людей просто не подпускают к этой кормушке вот поэтому и такой футбол,пора бы в Кремле пересмотреть этот вопрос но кому он там теперь нужен ЧМ прошёл и футбол их не интересует больше
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