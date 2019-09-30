ГлавнаяНовости

Червиченко: «„Спартаку“ надо делать ставку на Кубок России»

сегодня, 08:53

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.

Если говорить об отставке Кононова, то сейчас, на мой взгляд, самое неправильное время для нее, - выразил мнение Червиченко. - Надо было дать возможность провести кубковый матч с «Ростовом». Шансов у спартаковцев в чемпионате практически нет - так что команде надо делать ставку на Кубок России. А новый человек вряд ли что-то быстро поменяет. Можно в принципе, конечно, было заранее объявить об отставке и постепенно искать тренера. Так всегда делают в нормальных европейских клубах. Но, конечно, он не должен был продолжать работу после зимнего перерыва.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игонин - об отставке Кононова: «Завтра приведут других ребят»
Сегодня, 09:01 Комментарии0
Широков: «Вообще непонятно, как „Спартак“ подбирает игроков в команду»
Сегодня, 08:48 Комментарии3
Рейнгольд: «Не буду жалеть Кононова»
Сегодня, 08:33 Комментарии2
Рейнгольд: «Бездарщина, которая руководит „Спартаком“, развалила команду»
Сегодня, 08:17 Комментарии7
Берг: «„Арсенал“ далеко не слабая команда»
Вчера, 23:09 Комментарии7
Ари: «Моя задача - забивать голы»
Вчера, 22:55 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
   38 / 901
сегодня в 09:01
Спартаку нужно делать ставку в кубке на ростов)
STVA 1
STVA 1
   90 / 901
сегодня в 09:01
Улыбают такие эксперДы , которые сами недавно приложили руку к разваливанию клуба.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 901
сегодня в 09:01
Чтобы попасть в Лигу Европы, а затем с позором от туда вылететь как пробка? Сидите ровно на задворках чемпионата, а лучше в Пердиве. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100