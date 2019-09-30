Червиченко: «„Спартаку“ надо делать ставку на Кубок России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку с поста главного тренера команды.

Если говорить об отставке Кононова, то сейчас, на мой взгляд, самое неправильное время для нее, - выразил мнение Червиченко. - Надо было дать возможность провести кубковый матч с «Ростовом». Шансов у спартаковцев в чемпионате практически нет - так что команде надо делать ставку на Кубок России. А новый человек вряд ли что-то быстро поменяет. Можно в принципе, конечно, было заранее объявить об отставке и постепенно искать тренера. Так всегда делают в нормальных европейских клубах. Но, конечно, он не должен был продолжать работу после зимнего перерыва.