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Шалимов высказался об отставке Кононова

сегодня, 10:54

Об отставке Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака» высказался российский тренер и экс-игрок москвичей Игорь Шалимов.

К сожалению, все шло к его отставке. Игры не было, просвета не было. Мое заявление по поводу слов Олега в той памятной истории не касалось тренерства. Свое мнение о нем как о тренере не высказывал в обзорах, не стану этого делать и сейчас. Что касается будущего, то здесь есть принципиальный момент — есть ли решение-2020 по лету. Если решение принято, то надо прожить определенный период, и до лета надо найти специалиста, который попытается выправить ситуацию в таких условиях, и если выправит, получит шанс остаться, пусть он и небольшой. Кого выберут, не знаю, но в иностранца не верю — с надеждой поработать до лета 7 месяцев классных специалистов не найти.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   573 / 906
сегодня в 12:07
На себя намекает.
112910415
112910415
   36 / 906
сегодня в 12:07
не дождётся !
Faustello
Faustello ответил blasgovest
   6 / 906
сегодня в 11:55
Это он себя так предлагает, хотя все нелюбители спартака, а их почти вся страна, его поддерживают.
Дайте Игорю Михалычу поработать в Спартаке!!!
1 команда
1 команда
   66 / 906
сегодня в 11:37
Демагог и никудышний тренер.
Gotlib
Gotlib
   601 / 906
сегодня в 11:22
Шалим чёсом занялся....и насчёт Конона успел высказаться и Хохла похвалить. )))
blasgovest
blasgovest
   466 / 906
сегодня в 10:59
Это он себя так предлагает, хотя все нелюбители спартака, а их почти вся страна, его поддерживают.
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