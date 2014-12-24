Вилья: «Месси — лучший в истории»

Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья назвал форварда «сине-гранатовых» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Не устаю говорить о Месси. Я считаю его лучшим игроком мира, независимо от того, забивает ли он больше всех голов или нет, поскольку я никогда не видел, чтобы кто-то еще делал на поле то, что делает он. Думаю, Лионель — лучший в истории, поскольку он по-настоящему уникален и я не встречал никого, кто мог бы с ним сравниться. Я точно не знаю критерии, по которым определяется обладатель „Золотого мяча“. Пусть люди голосуют. Однако у меня нет сомнений в том, кто из года в год является лучшим игроком».