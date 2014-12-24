Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИспания. Примера 2014/2015

Вилья: «Месси — лучший в истории»

24 декабря 2014, 15:41
 Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья назвал форварда «сине-гранатовых» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
 
«Не устаю говорить о Месси. Я считаю его лучшим игроком мира, независимо от того, забивает ли он больше всех голов или нет, поскольку я никогда не видел, чтобы кто-то еще делал на поле то, что делает он. Думаю, Лионель — лучший в истории, поскольку он по-настоящему уникален и я не встречал никого, кто мог бы с ним сравниться. Я точно не знаю критерии, по которым определяется обладатель „Золотого мяча“. Пусть люди голосуют. Однако у меня нет сомнений в том, кто из года в год является лучшим игроком».
Подписывайся в ВК
Все новости
Эден Азар: «Было бы здорово преодолеть рождественский период без неудач»
24 декабря 2014
Тотти: «Ювентус» выиграл первый раунд, но исход боя еще не решен"
24 декабря 2014
Вертонген: «Нужно продолжить победную серию в Лестере»
24 декабря 2014
Бартон: «Венгер заслуживает большего уважения от болельщиков»
24 декабря 2014
Кэрролл: «Любая команда должна беспокоиться перед матчем с нами»
24 декабря 2014
Раннокия: "Я мог перейти в «Галатасарай»
24 декабря 2014
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 