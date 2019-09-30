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Дзюба о трансфере в Китай: «Лучше иметь сто друзей, чем сто рублей»

сегодня, 20:57

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему эти летом отказался от трансфера в Китай и об отношении к деньгам.

Если не соврать, то день-два, конечно, соблазн был. Подсчитываешь и думаешь: «Ничего себе». Но в целом я понимал, что это заканчиваешь карьеру. Мне кажется, я еще в том возрасте, в котором еще можно поиграть в футбол. Деньги — не главное.

То, что люди говорят, что деньги не имеют значения… Они имеют значение, это определенный статус. Они дают тебе независимость и какую-то свободу. Ты можешь вести себя более уверенно, ты можешь позволить себе что-то. Но деньги — не самоцель. Мне очень нравилось, это правда — лучше иметь сто друзей, чем сто рублей.

 Также недавно Дзюба назвал лучший состав «Зенита» в истории.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
   14 / 905
сегодня в 21:12
Лучше иметь 100 друзей у которых в шкафчиках по 100 рублей!
А. Дзюба
дурман
дурман
   164 / 905
сегодня в 21:04
Не имей 100 рублей, а имей их подруг.
М. Икарди
дурман
дурман
   164 / 905
сегодня в 21:03
Деньги не главное, в раздевалке можно найти, добавил некто из Зенита
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   45 / 905
сегодня в 21:02
по шкафчикам лазить ты умеешь,запело дерево(ахха
karnager
karnager
   237 / 905
сегодня в 21:01
Девиз Зенита: Не имей 100 рублей, а имей в друзьях того, у кого 200 рублей
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