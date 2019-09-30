Дзюба о трансфере в Китай: «Лучше иметь сто друзей, чем сто рублей»

Нападающий «Зенита» рассказал, почему эти летом отказался от трансфера в Китай и об отношении к деньгам.

Если не соврать, то день-два, конечно, соблазн был. Подсчитываешь и думаешь: «Ничего себе». Но в целом я понимал, что это заканчиваешь карьеру. Мне кажется, я еще в том возрасте, в котором еще можно поиграть в футбол. Деньги — не главное.

То, что люди говорят, что деньги не имеют значения… Они имеют значение, это определенный статус. Они дают тебе независимость и какую-то свободу. Ты можешь вести себя более уверенно, ты можешь позволить себе что-то. Но деньги — не самоцель. Мне очень нравилось, это правда — лучше иметь сто друзей, чем сто рублей.