«Крылья Советов» открестились от Карреры

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможном приглашении в клуб тренера .

После игры с «Тамбовом» я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе.

Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем, и точка.