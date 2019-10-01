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«Крылья Советов» открестились от Карреры

01 октября 2019, 11:23

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможном приглашении в клуб тренера Массимо Карреры.

После игры с «Тамбовом» я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе.

Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем, и точка.

Ранее мы опубликовали подборку тренеров, которые могут вернуться в Россию.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   274 / 797
02 октября в 00:17
Опять пренебрежительный и желтый заголовок.
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
01 октября в 18:48
Сейчас Миодраг взбодриться после такой речи и начнет всех рвать!
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
01 октября в 16:49
Удачи Божовичу .
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
01 октября в 16:07
Каррера, придётся с Романцевым на рыбалку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
01 октября в 16:07
Скоро болелы приболтают Федуна пойти к итальяшке на поклон...
Aris
Aris
01 октября в 16:03
Чел, разваливший СМ, бродит по коридорам миллионеров и навязывается ….. Да и агенты такие же бездари.
kоrn3512.
kоrn3512.
   775 / 797
01 октября в 15:59
Всё правильно, КС и чемпионские амбиции, несовместимые ,не укладывающиеся в голове понятия,, аж уши б**** режет от подобного
Сп62
Сп62
   59 / 797
01 октября в 15:55
Дюков, как дипломат, должен обязательно найти для Массимо какую нибудь команду. Иначе будет звонок сверху.
Сп62
Сп62 ответил ПерекатиПоле
   59 / 797
01 октября в 15:52
А куда ж остальные смотрели? Хлопали ушами?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Wolf77785
   11 / 797
01 октября в 15:38
7 раз? Один раз, учи мат часть
Wolf77785
Wolf77785 ответил 25процентный клоун
   99 / 797
01 октября в 15:27
И это, не забывай что Спартак Карреры возил испанцев в ЛЧ два матча, а с лучшейкомандой планеты последних двух лет боролся до последнего за выход с первого места из группы.А между этими битвами закинул по три коеям, вам и 4 быкам У Семака в группе ни тспанцев ни англичан, не забывай про это
что-то ты забываешь, как в итоге возили 7 раз, и дважды отскочили с Марибором!!!который должен был брать 3 место!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   249 / 797
01 октября в 15:21
Кареру куда только не сували. Осталось ещё в Енисей посватать.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   487 / 797
01 октября в 15:04
после Ювентуса, сборной Италии, Спартака, Каррера мечтает оказаться в Крыльях
Ген Геныч
Ген Геныч
   240 / 797
01 октября в 14:35
Мауриньо тоже без работы сидит,да и Венгер тоже-они что ,фииговые тренеры?!!!Просто предложений их устраивающих нет ,вот и всё!!!!!!!!
shlomo
shlomo
   202 / 797
01 октября в 14:30
Новые приключения итальянца в России....
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
01 октября в 14:06
Никуда не берут.
Брулин
Брулин
   65 / 797
01 октября в 13:56
Какой облом для легендарного тренера!
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   501 / 797
01 октября в 13:51
Никто не хочет каррерить)))000
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   88 / 797
01 октября в 13:50
Всем понятно что Гусь - физрук, выдавший результат благодаря назначению сверху в честь юбилея Симоняна.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил n272nm
   744 / 797
01 октября в 13:38
Карерра никому, кроме Спартака не нужен. Все прекрасно понимают, что Массимо - тренер весьма посредственный, а чемпионство Спартака под его руководством было случайностью. Просто, случилось чудо, сошлись звезды, выстроился парад планет, что происходит раз в тысячу лет и мясу фортануло. Все вокруг это понимают, кроме мясных.
Зато как сладко вы потом вынимали по три мяча из своих ворот целый сезон!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   223 / 797
01 октября в 13:28
Ну что за заголовки,Соккерушка?Он прямо перекрестился?И наверное сказал:"Чур меня,чур"?
memphis
memphis
   663 / 797
01 октября в 13:24
Дайте спокойно работать Божовичу! Команда играет и борется в каждом матче! Н@кeр Порш Карреру!
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
01 октября в 13:20
Открестились и купили на всякий случай осиновых кольев, чеснока побольше и крест. Гыгыгы
Т34
Т34
   20 / 797
01 октября в 13:14
Одни дятлы вбрасывают всякую хрень, а другие на нее ведутся и начинают объясняться.
drug01
drug01
   46 / 797
01 октября в 13:14
Слава богу!!! Не клюнули......
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   275 / 797
01 октября в 13:12
Идиоты
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
01 октября в 13:00
В России на Авито пусть об'яву напишет. Типа, тренер, по юбилеям могу чемпионами сделать, неприхотлив, сильный духом и т.д.
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
01 октября в 12:57
Каррера в Самаре? Это просто смешно,амбиции итальянцев-не про это!!!
Армейская душа
Армейская душа
   98 / 797
01 октября в 12:52
Каррера:
- Ой-ла-ла тренериссимо?
Шашков:
- Руссо командо облико морале!
Майкл59ru
Майкл59ru
   719 / 797
01 октября в 12:51
Каррера это синоним Спартака. Говоришь Спартак,подразумеваешь Каррера и наоборот )
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