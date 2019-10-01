«Крылья Советов» открестились от Карреры

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможном приглашении в клуб тренера Массимо Карреры.
После игры с «Тамбовом» я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе.
Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем, и точка.
Ранее мы опубликовали подборку тренеров, которые могут вернуться в Россию.
- Ой-ла-ла тренериссимо?
Шашков:
- Руссо командо облико морале!
- Ой-ла-ла тренериссимо?
Шашков:
- Руссо командо облико морале!