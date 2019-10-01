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«Барселона» дважды пыталась подписать де Врея

01 октября 2019, 11:30

«Барселона» дважды за последние два года пыталась оформить трансфер защитника «Интера» Стефана де Врея.

Впервые «сине-гранатовые» контактировали с голландским футболистом, когда у него истек контракт с «Лацио». Тогда де Врей предпочел перейти в «Интер», поскольку считал, что в «Барсе» у него возникнут проблемы с игровой практикой.

Еще раз каталонский гранд пытался оформить переход защитника в минувшее трансферное окно. «Барса» связалась с «Интером» и намеревалась сделать предложение по де Врею. На этот раз трансфер игрока заблокировал главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что «Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Челси» Виллиану.    

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   286 / 797
02 октября в 10:42
хороший игрок. смело можно 80лямов давать. а то за всякие деревяшки заряжают
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 13:09
Скорее гном заблокировал от страха.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   179 / 797
01 октября в 12:04
Еврей не нужен, евреи пусть коней доят.
Don trambon
Don trambon
   266 / 797
01 октября в 11:53
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