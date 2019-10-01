«Барселона» дважды пыталась подписать де Врея

01 октября 2019, 11:30

«Барселона» дважды за последние два года пыталась оформить трансфер защитника «Интера» .

Впервые «сине-гранатовые» контактировали с голландским футболистом, когда у него истек контракт с «Лацио». Тогда де Врей предпочел перейти в «Интер», поскольку считал, что в «Барсе» у него возникнут проблемы с игровой практикой.

Еще раз каталонский гранд пытался оформить переход защитника в минувшее трансферное окно. «Барса» связалась с «Интером» и намеревалась сделать предложение по де Врею. На этот раз трансфер игрока заблокировал главный тренер «нерадзурри» .

Ранее сообщалось, что «Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Челси» Виллиану.