«Арсенал» следит за молодым талантом «Зальцбурга»

01 октября 2019, 10:14

Лондонский «Арсенал» направит скаутов, чтобы проследить за игрой полузащитника «Зальцбурга» в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится 2 октября в рамках второго тура группового этапа ЛЧ .

«Арсенал» был нацелен на приобретение 18-летнего игрока еще прошлым летом. Теперь же «канониры» могут попытаться оформить его переход в январе. Вместе с тем заинтересованность в трансфере Собослои выражали и другие большие клубы Европы. Среди них – «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов выслушать предложения по трансферу .