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«Арсенал» следит за молодым талантом «Зальцбурга»

01 октября 2019, 10:14

Лондонский «Арсенал» направит скаутов, чтобы проследить за игрой полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослои в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится 2 октября в рамках второго тура группового этапа ЛЧ.

«Арсенал» был нацелен на приобретение 18-летнего игрока еще прошлым летом. Теперь же «канониры» могут попытаться оформить его переход в январе. Вместе с тем заинтересованность в трансфере Собослои выражали и другие большие клубы Европы. Среди них – «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов выслушать предложения по трансферу Месута Озила.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok ответил Так Себе Аналитик
   172 / 797
01 октября в 19:42
Любезнейший, вы путаете что-то! В Австрии Ласк выступает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Kresi frok
   7 / 797
01 октября в 12:46
Зальцбург - очень интересная и непредсказуемая команда, судя по тому, что в чемпионате у них нет конкуренции уже какой год... В общем, скучно не будет!
В этом сезоне у них пока есть конкуренция, Линц и Вольфсбургер (это тот, что Боруссию М в прошлом туре 0-4 у нее на поле уничтожил) идут близко.
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
01 октября в 11:00
Проследите
Kresi frok
Kresi frok
   172 / 797
01 октября в 10:28
Зальцбург - очень интересная и непредсказуемая команда, судя по тому, что в чемпионате у них нет конкуренции уже какой год... В общем, скучно не будет!
ДСА
ДСА
   180 / 797
01 октября в 10:16
Уже надо брать, а то подорожает
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