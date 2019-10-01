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Дима Билан разогреет матч Россия - Шотландия

01 октября 2019, 12:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Пресс-служба РФС сообщает, что перед матчем группового турнира отборочного цикла Евро-2020 Россия — Шотландия, который пройдёт 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, для болельщиков будет организована масштабная развлекательная программа.

За три часа до матча в «Лужниках» болельщики смогут окунуться в атмосферу Шотландии – повстречаться с героями эпохи короля Якова, примерить национальные килты, попробовать сыграть на волынке и принять участие в соревнованиях горцев.

Также поклонников будут ждать «Матчи со звёздами» и автограф-сессии с экс-футболистами национальной команды.

Хедлайнером вечера станет Дима Билан. Музыкальная программа продолжится и в чаше стадиона, где зрителей перед матчем ждёт эффектное симфоническое шоу. Начало развлекательной программы – в 19:00 мск. Начало матча – в 21:45.

Ранее сборная России показала график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром.

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Все комментарии
kastites
kastites
   196 / 797
03 октября в 07:04
Тьфу , срамота
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
02 октября в 22:16
Главное не давайте ему бухать,а то опять облажается.
Garrincha58
Garrincha58
   141 / 797
01 октября в 15:59
а он трезвый будет или опять пь...н
Слайш
Слайш
   373 / 797
01 октября в 12:58
значит надо приходить прямо к началу матча, чтобы не слышать этого бреда )
marvel777
marvel777 ответил Башмакоса
01 октября в 12:55
Ну я просто решил покорректнее выразиться.)
хе хе) как и он впрочем
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   187 / 797
01 октября в 12:50
Специально для болельщиков ЦСКА их любимый певец)
Интересы общие...
mamba9090909
mamba9090909
   472 / 797
01 октября в 12:49
Вот этого только и не хватало.
Башмакоса
Башмакоса ответил marvel777
01 октября в 12:47
Ну я просто решил покорректнее выразиться.)
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
01 октября в 12:47
Кажется я догадываюсь каким местом!
marvel777
marvel777 ответил Башмакоса
01 октября в 12:45
Ага, прямо как в Самаре разогреет. Было-бы прикольно посмотреть продолжение пьяных концертов Димы!)
пьяных ? да он белушник со стажем у него на лице написано и на том концерте он упорот был а не пьян
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 12:37
Петушка этого там не хватало.
Binger
Binger
01 октября в 12:36
Уже мячи разгревать начал, куда катится?
ДСА
ДСА
   177 / 797
01 октября в 12:30
Еще до матча радуемся победе.
Doping87
Doping87
   262 / 797
01 октября в 12:30
Чем всех взгревать будет? Как обычно?)
Башмакоса
Башмакоса
01 октября в 12:28
Ага, прямо как в Самаре разогреет. Было-бы прикольно посмотреть продолжение пьяных концертов Димы!)
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