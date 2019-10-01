Дима Билан разогреет матч Россия - Шотландия

01 октября 2019, 12:25

Пресс-служба РФС сообщает, что перед матчем группового турнира отборочного цикла Евро-2020 Россия — Шотландия, который пройдёт 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, для болельщиков будет организована масштабная развлекательная программа.

За три часа до матча в «Лужниках» болельщики смогут окунуться в атмосферу Шотландии – повстречаться с героями эпохи короля Якова, примерить национальные килты, попробовать сыграть на волынке и принять участие в соревнованиях горцев.

Также поклонников будут ждать «Матчи со звёздами» и автограф-сессии с экс-футболистами национальной команды.

Хедлайнером вечера станет Дима Билан. Музыкальная программа продолжится и в чаше стадиона, где зрителей перед матчем ждёт эффектное симфоническое шоу. Начало развлекательной программы – в 19:00 мск. Начало матча – в 21:45.

Ранее сборная России показала график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром.