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ЦСКА продал 17 тыс. билетов на матч с «Эспаньолом»

01 октября 2019, 13:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о том, сколько билетов было продано на матч группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

На данный момент на матч ЦСКА — «Эспаньол» реализовано 17 тысяч, но продажи еще идут. Что касается испанцев, то сектор активных болельщиков задействован не будет.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Эспаньол» рассудит турецкая бригада арбитров.

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RIR68
RIR68
   218 / 797
01 октября в 17:38
будет тыщ 25-26. без гостевого сектора и "золотого кольца".
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил mangoх12
   179 / 797
01 октября в 16:59
Да как так то?
Я думаю путаешь с кем то.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Армейская душа
   179 / 797
01 октября в 16:57
Я думаю бесполезно искать кто начал первый.
Баба Яга против
Баба Яга против
   579 / 797
01 октября в 16:53
Ставлю на 1-2 ЦСКА забьёт первым.
mangoх12
mangoх12 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   17 / 797
01 октября в 16:53
Я не тебя имел ввиду, но рад что ты признался, есть у вас пара глоров, я им уже указал на их поведение, они слились) Про МОЙ Спартак, я не болею за Спартак.
Да знаю как ты не болеешь за спартак )) Когда спартак побеждает ты с ними когда нет ты не с ними)
drug01
drug01
   46 / 797
01 октября в 16:32
Это хорошо удачи!
Армейская душа
Армейская душа ответил BAHbKA BCTAHbKA
   98 / 797
01 октября в 15:58
Да не нужен он им, ты сам знаешь кто у вас в каждой новости упоминает спартак, вот они и выгоняли. Что касается тренеров в РПЛ, у нас на данный момент работает один заслуженный тренер, остальные так, подают надежды...
Ну это началось очень давно с того, как спартачи лазили по всем веткам армейцев и красочно с подробностями гадили там. Забавно, что спартачи теперь этому удивляются
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Армейская душа
   179 / 797
01 октября в 15:45
Да не нужен он им, ты сам знаешь кто у вас в каждой новости упоминает спартак, вот они и выгоняли.
Что касается тренеров в РПЛ, у нас на данный момент работает один заслуженный тренер, остальные так, подают надежды...
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил mangoх12
   179 / 797
01 октября в 15:42
Я не тебя имел ввиду, но рад что ты признался, есть у вас пара глоров, я им уже указал на их поведение, они слились)
Про МОЙ Спартак, я не болею за Спартак.
форева
форева ответил mangoх12
   627 / 797
01 октября в 15:38
потому что твои фантазии никому не интресны ахахха
Эту пургу нам несёт человек у которого на домашнем позоре его команды с Оренбургом и пол открывашки не собралось.)))))
Армейская душа
Армейская душа ответил BAHbKA BCTAHbKA
   98 / 797
01 октября в 15:23
Да ваши четыре игры назад тут на весь соккер выгоняли Гончаренко))) А в эти выходные уже хвалили его. Переобуваетесь на ходу, ну у ЦСК вся история клуба такая. Какой клуб такие и болельщики
Его только свиньи выгоняли
mangoх12
mangoх12 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   17 / 797
01 октября в 15:20
Да ваши четыре игры назад тут на весь соккер выгоняли Гончаренко))) А в эти выходные уже хвалили его. Переобуваетесь на ходу, ну у ЦСК вся история клуба такая. Какой клуб такие и болельщики
Я критиковал Гончаренко, и еще пару тройку армейских а не весь соккер, критикуем по делу когда есть за что , это нормально , но не как вы с самого начала гнобили Пиджака ради итальяшки, И где ты видел что кто то хвалит сегодня Гончаренко ? снова свои фвнтазии приписываешь
mangoх12
mangoх12 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   17 / 797
01 октября в 15:15
Да ваши четыре игры назад тут на весь соккер выгоняли Гончаренко))) А в эти выходные уже хвалили его. Переобуваетесь на ходу, ну у ЦСК вся история клуба такая. Какой клуб такие и болельщики
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA ответил Армейская душа
       179 / 797
    01 октября в 15:08
      Армейская душа
      Армейская душа ответил BAHbKA BCTAHbKA
         98 / 797
      01 октября в 14:56
      Чьи болельщики? Динамовские?
      Те, кто хотят смотреть футбол, а не выгонять очередного неугодного быдломассе тренера
      Армейская душа
      Армейская душа ответил BAHbKA BCTAHbKA
         98 / 797
      01 октября в 14:54
      А удел коней какой? Под каждой новостью вставлять свои 5 копеек? Сколько у ЦСКА болельщиков всего? 100, 200, 201? Для них даже стадион соответствующий построили) потому что команда г...вно, а г...вно где? Правильно! В сортир-арене)
      Вот как на свиней повлияли 16 лет бессилия против ЦСКА )))
      BAHbKA BCTAHbKA
      BAHbKA BCTAHbKA ответил Армейская душа
         179 / 797
      01 октября в 14:53
      Чьи болельщики? Динамовские?
      Армейская душа
      Армейская душа ответил BAHbKA BCTAHbKA
         98 / 797
      01 октября в 14:53
      А почему не пишете что 16900 из них выкупил Гинер? 90 раздали школьникам и 10 купили болельщики ЦСКА.
      Не - схемы Федуна тут не работают, болельщики сами себе билеты покупают
      BAHbKA BCTAHbKA
      BAHbKA BCTAHbKA ответил BAHbKA BCTAHbKA
         179 / 797
      01 октября в 14:53
        mangoх12
        mangoх12 ответил BAHbKA BCTAHbKA
           17 / 797
        01 октября в 14:52
        А почему не пишете что 16900 из них выкупил Гинер? 90 раздали школьникам и 10 купили болельщики ЦСКА.
        потому что твои фантазии никому не интресны ахахха
        djemStar
        djemStar ответил BAHbKA BCTAHbKA
        01 октября в 14:45
        А почему не пишете что 16900 из них выкупил Гинер? 90 раздали школьникам и 10 купили болельщики ЦСКА.
        потому что писать гадости про себя, ещё и ложные (в случае с ЦСКА) - это удел спартака (у них, кст, гадости реальны)
        BAHbKA BCTAHbKA
        BAHbKA BCTAHbKA
           179 / 797
        01 октября в 14:43
        А почему не пишете что 16900 из них выкупил Гинер?
        90 раздали школьникам и 10 купили болельщики ЦСКА.
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
           58 / 797
        01 октября в 14:35
        Это ЛЕ второсортный и дворовый турнир ?
        Да вам срочно надо обратиться к психиатру)))))))))))))))))))))0
        Суеверный
        Суеверный
           118 / 797
        01 октября в 14:29
        За оставшееся до матча время продадут еще. Наверное 30 000 набежит. Кто-то похрюкивает - дескать мало. Ответ им прост - мазохистов среди болельщиков ЦСКА просто нет.
        viv
        viv
           56 / 797
        01 октября в 14:22
        Как обычно будет полный стадион.....
        Армейская душа
        Армейская душа ответил тумба-юмба
           98 / 797
        01 октября в 14:20
        И это всё?Жалкие 17т.билетов.Вот так любители коней относятся к своему клубу.
        А сколько свиньи купили билетов на еврокубковый матч спартака? Ах да - у вас же другие заботы, вы тренеров меняете - на клуб вам плевать )))
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
           58 / 797
        01 октября в 14:20
        А чего на нашей ветке делают мясные? Когда они играют в ЛЕ?
        Ах, забыл РЕКОРДСМЕНЫ 44 вылета подряд из ЛЕ играют только в кубке канделаки)))))))
        VIPded
        VIPded
           34 / 797
        01 октября в 14:04
        Эспаньолу сейчас не до ЛЕ, в зоне вылета из Примеры они... Удачи ЦСКА!!!
        тумба-юмба
        тумба-юмба
           777 / 797
        01 октября в 14:03
        И это всё?Жалкие 17т.билетов.Вот так любители коней относятся к своему клубу.
        SHMEL
        SHMEL
           129 / 797
        01 октября в 13:57
        Нет сомнений,что трибуны будут забиты до оказа.
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