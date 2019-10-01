ЦСКА продал 17 тыс. билетов на матч с «Эспаньолом»

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о том, сколько билетов было продано на матч группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
На данный момент на матч ЦСКА — «Эспаньол» реализовано 17 тысяч, но продажи еще идут. Что касается испанцев, то сектор активных болельщиков задействован не будет.
Ранее стало известно, что ЦСКА и «Эспаньол» рассудит турецкая бригада арбитров.
Я думаю путаешь с кем то.
Я думаю путаешь с кем то.
Что касается тренеров в РПЛ, у нас на данный момент работает один заслуженный тренер, остальные так, подают надежды...
Что касается тренеров в РПЛ, у нас на данный момент работает один заслуженный тренер, остальные так, подают надежды...
Про МОЙ Спартак, я не болею за Спартак.
Про МОЙ Спартак, я не болею за Спартак.
А в эти выходные уже хвалили его. Переобуваетесь на ходу, ну у ЦСК вся история клуба такая. Какой клуб такие и болельщики
А в эти выходные уже хвалили его. Переобуваетесь на ходу, ну у ЦСК вся история клуба такая. Какой клуб такие и болельщики
Сколько у ЦСКА болельщиков всего? 100, 200, 201?
Для них даже стадион соответствующий построили) потому что команда г...вно, а г...вно где? Правильно! В сортир-арене)
Сколько у ЦСКА болельщиков всего? 100, 200, 201?
Для них даже стадион соответствующий построили) потому что команда г...вно, а г...вно где? Правильно! В сортир-арене)
90 раздали школьникам и 10 купили болельщики ЦСКА.
90 раздали школьникам и 10 купили болельщики ЦСКА.
Да вам срочно надо обратиться к психиатру)))))))))))))))))))))0
Да вам срочно надо обратиться к психиатру)))))))))))))))))))))0
Ах, забыл РЕКОРДСМЕНЫ 44 вылета подряд из ЛЕ играют только в кубке канделаки)))))))
Ах, забыл РЕКОРДСМЕНЫ 44 вылета подряд из ЛЕ играют только в кубке канделаки)))))))