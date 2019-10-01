ЦСКА продал 17 тыс. билетов на матч с «Эспаньолом»

01 октября 2019, 13:10

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о том, сколько билетов было продано на матч группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

На данный момент на матч ЦСКА — «Эспаньол» реализовано 17 тысяч, но продажи еще идут. Что касается испанцев, то сектор активных болельщиков задействован не будет.