Кононов после матча с «Оренбургом» обратился к игрокам с прощальной речью

Стали известны подробности событий, произошедших по окончании матча 11-го тура РПЛ «Спартак» - «Оренбург» (1:2), после которого главный тренер «красно-белых» Олег Кононов подал в отставку.
После финального свистка Кононов сообщил руководству, что принял решение об уходе, после чего зашёл в раздевалку команды и попрощался с игроками.
Конечно, я вижу, что нет результата. На меня оказывается большое давление, оно передаётся вам, что не способствует успеху. Я принял решение подать в отставку. А вам желаю успехов и побед.
Напомним, из-за того, что Кононов ушёл из «Спартака» по собственному желанию, специалист не получит компенсацию в размере 1 млн евро.
В-третьих, почему отсутствие работы нивелирует его БЫЛЫЕ заслуги?
В-третьих, почему отсутствие работы нивелирует его БЫЛЫЕ заслуги?
Лишь бы не Тихонова - не хочется про кумира детства гадости потом читать, если у него не получится.
Каррера был бы отличным вариантом для этой новой команды, но его федун не вернет.
Пусть будет какой-нибудь незвездный иностранец, тот же Тедеско
Лишь бы не Тихонова - не хочется про кумира детства гадости потом читать, если у него не получится.
Каррера был бы отличным вариантом для этой новой команды, но его федун не вернет.
Пусть будет какой-нибудь незвездный иностранец, тот же Тедеско
И, кстати, Каррера эту предсезонку тоже с командой провёл целиком в качестве тренера по обороне.
"У всех конкурентов возникли проблемы" Любой успех можно нивелировать подобной фразой. Только иначе не бывает в спорте. Кто-то всегда лучше/хуже.
При Каррере даже спад был не столь болезненным как игра при Кононове.
А сейчас ни у кого не возникают проблемы?Они есть всегда, у каждого клуба.
Дожили, блин. Золото у них это заслуга другого тренера! Такое может написать только болельщик-идиот.
И, кстати, Каррера эту предсезонку тоже с командой провёл целиком в качестве тренера по обороне.
"У всех конкурентов возникли проблемы" Любой успех можно нивелировать подобной фразой. Только иначе не бывает в спорте. Кто-то всегда лучше/хуже.
При Каррере даже спад был не столь болезненным как игра при Кононове.
А сейчас ни у кого не возникают проблемы?Они есть всегда, у каждого клуба.
Дожили, блин. Золото у них это заслуга другого тренера! Такое может написать только болельщик-идиот.
Ну вот вам простой пример!!
После поражения от Ливера ,неделю мусолили эту тему!!!!
Краснодар и ЦСКА пропускают по 5шт от Базеля и Лудогорца- 1 день тему помусолили и все всё забыли!!!!!!
Спартак всегда и везде обсуждают и критикуют больше всех,от этого и ответственность в разы больше!!!!
Кононов изначально не подходил Спартаку,я это писал,как только его назначили,ввиду его слабохарактерности и не умения расположить к себе болельщиков!!!!!
Спартаку подойдут лишь тренеры у которых железный характер!!!!
Ну вот вам простой пример!!
После поражения от Ливера ,неделю мусолили эту тему!!!!
Краснодар и ЦСКА пропускают по 5шт от Базеля и Лудогорца- 1 день тему помусолили и все всё забыли!!!!!!
Спартак всегда и везде обсуждают и критикуют больше всех,от этого и ответственность в разы больше!!!!
Кононов изначально не подходил Спартаку,я это писал,как только его назначили,ввиду его слабохарактерности и не умения расположить к себе болельщиков!!!!!
Спартаку подойдут лишь тренеры у которых железный характер!!!!