Кононов после матча с «Оренбургом» обратился к игрокам с прощальной речью

01 октября 2019, 04:51

Стали известны подробности событий, произошедших по окончании матча 11-го тура РПЛ «Спартак» - «Оренбург» (1:2), после которого главный тренер «красно-белых» подал в отставку.

После финального свистка Кононов сообщил руководству, что принял решение об уходе, после чего зашёл в раздевалку команды и попрощался с игроками.

Конечно, я вижу, что нет результата. На меня оказывается большое давление, оно передаётся вам, что не способствует успеху. Я принял решение подать в отставку. А вам желаю успехов и побед.

Напомним, из-за того, что Кононов ушёл из «Спартака» по собственному желанию, специалист не получит компенсацию в размере 1 млн евро.