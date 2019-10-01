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Кононов после матча с «Оренбургом» обратился к игрокам с прощальной речью

01 октября 2019, 04:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Стали известны подробности событий, произошедших по окончании матча 11-го тура РПЛ «Спартак» - «Оренбург» (1:2), после которого главный тренер «красно-белых» Олег Кононов подал в отставку.

После финального свистка Кононов сообщил руководству, что принял решение об уходе, после чего зашёл в раздевалку команды и попрощался с игроками.

Конечно, я вижу, что нет результата. На меня оказывается большое давление, оно передаётся вам, что не способствует успеху. Я принял решение подать в отставку. А вам желаю успехов и побед.

Напомним, из-за того, что Кононов ушёл из «Спартака» по собственному желанию, специалист не получит компенсацию в размере 1 млн евро.

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Все комментарии
papic337
papic337 ответил Дима Головашич
   291 / 797
02 октября в 11:14
И как ты подсчитал это?
Методом трёх П. Пол, Потолок, Палец.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил papic337
   744 / 797
02 октября в 03:46
Потому что процентов на 70 это не его заслуги.
И как ты подсчитал это?
papic337
papic337 ответил Дима Головашич
   291 / 797
02 октября в 00:24
Во-первых, никто не берёт это слишком громко сказано. Во-вторых, почему он должен соглашаться на любую работу? В-третьих, почему отсутствие работы нивелирует его БЫЛЫЕ заслуги?
Потому что процентов на 70 это не его заслуги.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил papic337
   744 / 797
01 октября в 21:47
Ещё раз спрашиваю, если он такой замечательный, тогда почему его никто не берёт?
Во-первых, никто не берёт это слишком громко сказано. Во-вторых, почему он должен соглашаться на любую работу?
В-третьих, почему отсутствие работы нивелирует его БЫЛЫЕ заслуги?
papic337
papic337 ответил Дима Головашич
   291 / 797
01 октября в 21:40
Причём тут величайший или выдающийся? Факт в том, что при Каррере мы два сезона отыграли стабильно хорошо. Мне интересно, откуда такое недовольство игрой команды Карреры? Выходит, её тренировал кто угодно, только не он, да только Пилипчук уже провалился в Динамо, а Аленичев в Енисее. Но ведь главное, что они работали, в отличие от Карреры. И это делает именно Карреру плохим тренером. Ну и логика, конечно. Мне вот интересно , когда команда шла 18 матчей без поражений, кидая всех через один орган, ты тоже писал тут, что у команды нет игры, всё плохо, нам везёт, Аленичев готовит команду по скайпу втайне от тренерского штаба, а Пилипчук просто сотавил физруку свой планшет с наработками... Что ещё надо этим людям? Два сезона, золото, бронза и суперкубок. Да когда такое в последний раз было?
Ещё раз спрашиваю, если он такой замечательный, тогда почему его никто не берёт?
Дима Головашич
Дима Головашич ответил papic337
   744 / 797
01 октября в 21:12
Я тебя идиотом не называл. Если ты хотел меня обидеть, то зря. Я уже давно на обиженных богом не обижаюсь. Хочешь считать Карреру величайшим тренером всех времён и народов - считай. Только этого супер-пупер тренера до сих пор ни один клуб не трудоустроил. Ты считаешь, что все вокруг идиоты, один ты самый умный? Флаг в руку. Будь здоров.
Причём тут величайший или выдающийся? Факт в том, что при Каррере мы два сезона отыграли стабильно хорошо. Мне интересно, откуда такое недовольство игрой команды Карреры? Выходит, её тренировал кто угодно, только не он, да только Пилипчук уже провалился в Динамо, а Аленичев в Енисее. Но ведь главное, что они работали, в отличие от Карреры. И это делает именно Карреру плохим тренером. Ну и логика, конечно. Мне вот интересно , когда команда шла 18 матчей без поражений, кидая всех через один орган, ты тоже писал тут, что у команды нет игры, всё плохо, нам везёт, Аленичев готовит команду по скайпу втайне от тренерского штаба, а Пилипчук просто сотавил физруку свой планшет с наработками... Что ещё надо этим людям? Два сезона, золото, бронза и суперкубок. Да когда такое в последний раз было?
alex074
alex074 ответил тумба-юмба
   322 / 797
01 октября в 20:42
Правильно сделал что не пришёл.Да у него не получилось в СПАРТАКЕ,но это не повод травить человека.Набросились на него как стая шакалов.
Не повод бросать футбольный клуб Арсенал (Тула) посреди сезона ради своего самолюбия и алчности. Это его карма настигла...Мямля он и есть Мямля.
Finn88
Finn88 ответил Ген Геныч
   425 / 797
01 октября в 20:06
Черчесов и Гаттузо да, другие нет
Николай 86
Николай 86
   561 / 797
01 октября в 19:20
Наших что-то совсем не хочется. Если только Бердыева.
Лишь бы не Тихонова - не хочется про кумира детства гадости потом читать, если у него не получится.
Каррера был бы отличным вариантом для этой новой команды, но его федун не вернет.
Пусть будет какой-нибудь незвездный иностранец, тот же Тедеско
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Finn88
   240 / 797
01 октября в 17:26
По вашим словам Спатаку подходит только Мауриньо , бердыев или карпин.
Ну да а еще Черчесов,Клопп,Каррера,Гвардиола или Гаттузо
Finn88
Finn88 ответил Ген Геныч
   425 / 797
01 октября в 16:19
По вашим словам Спатаку подходит только Мауриньо , бердыев или карпин.
Ros S
Ros S
01 октября в 16:17
Спартак единственный проект, где ведущих выгоняют чаще, чем участников
papic337
papic337 ответил Comentarios
   291 / 797
01 октября в 15:58
Пожалуй самый реальный вариант для ваших
Не уверен, что это самый реальный вариант. Федун его не рассматривает. Скорее всего Цорн привезёт какого-нибудь иностранца. Очередного Якина или Рианчо.
papic337
papic337 ответил Дима Головашич
   291 / 797
01 октября в 15:53
А во втором сезоне он просто по конспектам Аленичева тренировал уже? Золото золотом, а в второй сезон показал , что при Каррере команда даже с кучей травм готова рвать каждого встречного. В сезоне 17-18 до последнего абсолютно в каждом турнире боролись за высокие места, не хватило прочности. Но это не удивительно, игроки у нас тогда пачками валились. Конечно, в этом виноват и Каррера, но он хотя бы пытался физуху европейского уровня поставить. И, кстати, Каррера эту предсезонку тоже с командой провёл целиком в качестве тренера по обороне. "У всех конкурентов возникли проблемы" Любой успех можно нивелировать подобной фразой. Только иначе не бывает в спорте. Кто-то всегда лучше/хуже. При Каррере даже спад был не столь болезненным как игра при Кононове. А сейчас ни у кого не возникают проблемы?Они есть всегда, у каждого клуба. Дожили, блин. Золото у них это заслуга другого тренера! Такое может написать только болельщик-идиот.
Я тебя идиотом не называл. Если ты хотел меня обидеть, то зря. Я уже давно на обиженных богом не обижаюсь. Хочешь считать Карреру величайшим тренером всех времён и народов - считай. Только этого супер-пупер тренера до сих пор ни один клуб не трудоустроил. Ты считаешь, что все вокруг идиоты, один ты самый умный? Флаг в руку. Будь здоров.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Армейская душа
   240 / 797
01 октября в 14:29
Оу - полегче! Железный характер ))) Кого Цорн поставит доить кормушку - тот и будет. Но да - главное чтобы с железным характером )))
Не знаю кого там Цорн возьмет!!!!Главное что бы не очередную мямлю!
drug01
drug01
   46 / 797
01 октября в 14:15
Он должен ещё оплатить штраф за плохой результат!!!!
AzzY
AzzY
01 октября в 14:14
Браво Кононов! Не стал как прочие "особенные"тренеры ради компенсации ждать услужливо пинка под зад!
Comentarios
Comentarios ответил papic337
   540 / 797
01 октября в 14:08
Пожалуй самый реальный вариант для ваших
Дима Головашич
Дима Головашич ответил papic337
   744 / 797
01 октября в 13:33
Аленичев провёл предсезонку, поставил командную игру. Каррера пришёл на всё готовое. Ему хватило ума ничего не ломать. В этом и есть его заслуги в чемпионстве. И ещё удачно звёзды сошлись. У всех основных конкурентов возникли серьёзные проблемы.
А во втором сезоне он просто по конспектам Аленичева тренировал уже? Золото золотом, а в второй сезон показал , что при Каррере команда даже с кучей травм готова рвать каждого встречного. В сезоне 17-18 до последнего абсолютно в каждом турнире боролись за высокие места, не хватило прочности. Но это не удивительно, игроки у нас тогда пачками валились. Конечно, в этом виноват и Каррера, но он хотя бы пытался физуху европейского уровня поставить.
И, кстати, Каррера эту предсезонку тоже с командой провёл целиком в качестве тренера по обороне.

"У всех конкурентов возникли проблемы" Любой успех можно нивелировать подобной фразой. Только иначе не бывает в спорте. Кто-то всегда лучше/хуже.
При Каррере даже спад был не столь болезненным как игра при Кононове.

А сейчас ни у кого не возникают проблемы?Они есть всегда, у каждого клуба.
Дожили, блин. Золото у них это заслуга другого тренера! Такое может написать только болельщик-идиот.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   275 / 797
01 октября в 13:17
Любая новость про Спартак и столько комментов больше ста, вот что значит народная команда,но больше за нас переживают конебомжи,не волнуйтесь вам такого счастья невидать,Спартак во все века был,есть и будет
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   275 / 797
01 октября в 13:14
Ты конебомж? А что такой умный Алейничев не поставил в другой команде игру? Ненахваливай его,Каррера просто знал подход и он энергетикой заряжал,смотри как он во время игры учавствовал на бровке,не ставь аватарку Спартака, Каррера нам нужен
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
01 октября в 12:58
Зря он так.Надо было сказать им правду про то,кем они являются на самом деле.
papic337
papic337 ответил Алексей Коротеев
   291 / 797
01 октября в 12:48
Не знаю-не знаю !!! У Массимо получилось сразу ! Пришёл ,по деловому взялся ,мотивировал ,встряхнул всех и понеслась ...... Для Карреры тот состав тоже был не знакомый,в общем-то . В итоге - чемпионство ! Если у тренера ,который заменит это беларусское пюре ,будут мозги ,то может всё получиться и с этим составом . Возьмите Бердыева с тогдашним Рубином . В составе у него были игроки средней руки ,а получилось же создать дважды чемпиона ! ( ...ты меня слепила из того что было ) )))))))
Аленичев провёл предсезонку, поставил командную игру. Каррера пришёл на всё готовое. Ему хватило ума ничего не ломать. В этом и есть его заслуги в чемпионстве. И ещё удачно звёзды сошлись. У всех основных конкурентов возникли серьёзные проблемы.
Армейская душа
Армейская душа ответил Ген Геныч
   98 / 797
01 октября в 12:42
Ну тут большинство вообще ничего не понимает!!!!Спартак был таким всегда!!!!Работать в Спартаке очень сложно т.к груз ответственности на тебе в разы больше ,чем в ЦСКА,Краснодаре,Ростове,проекте или Локо!!!!Спартак может тренировать только сильная личность,как в плане характера,так и в плане тактики!!! Ну вот вам простой пример!! После поражения от Ливера ,неделю мусолили эту тему!!!! Краснодар и ЦСКА пропускают по 5шт от Базеля и Лудогорца- 1 день тему помусолили и все всё забыли!!!!!! Спартак всегда и везде обсуждают и критикуют больше всех,от этого и ответственность в разы больше!!!! Кононов изначально не подходил Спартаку,я это писал,как только его назначили,ввиду его слабохарактерности и не умения расположить к себе болельщиков!!!!! Спартаку подойдут лишь тренеры у которых железный характер!!!!
Оу - полегче! Железный характер ))) Кого Цорн поставит доить кормушку - тот и будет. Но да - главное чтобы с железным характером )))
Ген Геныч
Ген Геныч
   240 / 797
01 октября в 12:30
Ну тут большинство вообще ничего не понимает!!!!Спартак был таким всегда!!!!Работать в Спартаке очень сложно т.к груз ответственности на тебе в разы больше ,чем в ЦСКА,Краснодаре,Ростове,проекте или Локо!!!!Спартак может тренировать только сильная личность,как в плане характера,так и в плане тактики!!!

Ну вот вам простой пример!!

После поражения от Ливера ,неделю мусолили эту тему!!!!

Краснодар и ЦСКА пропускают по 5шт от Базеля и Лудогорца- 1 день тему помусолили и все всё забыли!!!!!!

Спартак всегда и везде обсуждают и критикуют больше всех,от этого и ответственность в разы больше!!!!

Кононов изначально не подходил Спартаку,я это писал,как только его назначили,ввиду его слабохарактерности и не умения расположить к себе болельщиков!!!!!

Спартаку подойдут лишь тренеры у которых железный характер!!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   82 / 797
01 октября в 12:30
Спасибо Олегу, он сделал все что мог, но федуновские судьи упорно тащат Спартак вверх, в середину таблицы
marvel777
marvel777 ответил Великолепный
01 октября в 12:26
Говорили же Кононову Не ходи ты в спартак Не порти свою репутацию Зря не послушался добрых советов Практически поставил крест на своей тренерской карьере.
да брось,у всех все только налаживается после ухода из Спартака
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
01 октября в 12:24
съэкономили
marvel777
marvel777
01 октября в 12:24
нормальный дядька,не в нем проблема и клуб не для него,небось билеберду про стеночки с забеганиями ему и то Федун навязал говорить
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил МКС
01 октября в 12:12
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