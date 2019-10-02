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СМИ: Маркизио объявит о завершении карьеры

02 октября 2019, 11:10

Итальянские СМИ сообщают, что бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио собирается объявить о завершении карьеры. 

Завтра на домашнем стадионе «Юве» состоится пресс-конференция с участием хавбека, в ходе которой он объявит о том, что завершает карьеру профессионального футболиста. 

Отмечается, что теперь Маркизио сможет присоединиться к «Ювентусу» в качестве одного из тренеров. 

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tuman960
tuman960
   333 / 797
02 октября в 20:43
честно говоря,Маркизио-чёрное пятно на Зените,не хотелось бы повторения!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
02 октября в 16:23
О...критиков то...))

На свою селекцию посмотрите.....Коль Питер расчемпионился не напрягаясь с возрастными Ивановичем (35лет)...Жирковым (36лет)...Анюковым (36лет)...Маркизио (33 года)...Нобоа (34года).....

Удачи Маркизио во всех послекарьерных начинаниях !!!!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   176 / 797
02 октября в 13:47
Жаль, мог бы еще посидеть на лавке за народные ахххах
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
02 октября в 13:43
Молодец мужик!!! Хапнул в Питере баблеца и на покой!!!
Селекция питерская жжет!!!
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 797
02 октября в 13:24
Зачем его брал Зенит?
dino-hsv
dino-hsv
   76 / 797
02 октября в 12:59
вышел на пенсию в 33, получил от российского государства за год больше, чем все другие пенсионеры питера вместе взятые... он случайно в органах или думе у нас не работал? а то всё сходится
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 12:56
невероятно полезен был питерскому Зениту, все силы отдал ... как говорится, " работал на все деньги "!
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
02 октября в 12:37
Давно пора...
VIPded
VIPded
   34 / 797
02 октября в 12:29
А почему ему пенсион до 65ти не сдвинули?)))
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
02 октября в 12:19
Завершил он её давно. Но финансовая подушка безопасности от российских пенсионеров была бы очень кстати - поэтому приезжал к нам, забрать мешки с деньгами.
kastites
kastites
   196 / 797
02 октября в 11:57
Очень жаль
Footbolista
Footbolista ответил Project Pandora
   3 / 797
02 октября в 11:51
Готовит только их материальную базу)...
Project Pandora
Project Pandora
   253 / 797
02 октября в 11:35
Зенит для Ювентуса тренеров готовит. А вы говорите школы своей у них нет.
дурман
дурман
   455 / 797
02 октября в 11:11
Зенит выплачивает народные , можно и завершать
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