СМИ: Маркизио объявит о завершении карьеры

02 октября 2019, 11:10

Итальянские СМИ сообщают, что бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» собирается объявить о завершении карьеры.

Завтра на домашнем стадионе «Юве» состоится пресс-конференция с участием хавбека, в ходе которой он объявит о том, что завершает карьеру профессионального футболиста.

Отмечается, что теперь Маркизио сможет присоединиться к «Ювентусу» в качестве одного из тренеров.