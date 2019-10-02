СМИ: Маркизио объявит о завершении карьеры

Итальянские СМИ сообщают, что бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио собирается объявить о завершении карьеры.
Завтра на домашнем стадионе «Юве» состоится пресс-конференция с участием хавбека, в ходе которой он объявит о том, что завершает карьеру профессионального футболиста.
Отмечается, что теперь Маркизио сможет присоединиться к «Ювентусу» в качестве одного из тренеров.
На свою селекцию посмотрите.....Коль Питер расчемпионился не напрягаясь с возрастными Ивановичем (35лет)...Жирковым (36лет)...Анюковым (36лет)...Маркизио (33 года)...Нобоа (34года).....
Удачи Маркизио во всех послекарьерных начинаниях !!!!
На свою селекцию посмотрите.....Коль Питер расчемпионился не напрягаясь с возрастными Ивановичем (35лет)...Жирковым (36лет)...Анюковым (36лет)...Маркизио (33 года)...Нобоа (34года).....
Удачи Маркизио во всех послекарьерных начинаниях !!!!
Селекция питерская жжет!!!
Селекция питерская жжет!!!