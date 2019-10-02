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Стало известно, какие каналы покажут ЧМ-2022 в России

02 октября 2019, 12:44

В пресс-службе ФИФА сообщили, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» будут транслировать игры ЧМ-2022 на территории России.

Контракт с ФИФА заключила компания «Телеспорт» от имени 2Sport2. 

«Согласно договору, объединение национальных бродкастеров – ВГТРК, Первого канала и „Газпром медиа“ („Матч ТВ“) – получило исключительные права на показ соревнований ФИФА посредством телевидения, IPTV, интернета и мобильных платформ, а также неисключительные радиоправа на период до конца 2022 года. Лицензиаты медиаправ будут освещать соревнования на бесплатных и платных каналах на территории России», - говорится в заявлении ФИФА

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Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил LOpp
02 октября в 15:12
А также Вована,Димона и всех их единоросских соратников по беспределу и воровству!!
LOpp
LOpp
   19 / 797
02 октября в 13:46
надеюсь, к 2022 году газпрома, газпром медиа и все что с ним связано, существовать уже не будет.
don_surio
don_surio ответил ДАША Д
   681 / 797
02 октября в 13:04
Чувствую - будет платный показ.
Это будет полное дно.
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
02 октября в 12:59
Чувствую - будет платный показ.
dino-hsv
dino-hsv
   76 / 797
02 октября в 12:55
невероятно!
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