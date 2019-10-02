Стало известно, какие каналы покажут ЧМ-2022 в России

В пресс-службе ФИФА сообщили, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» будут транслировать игры ЧМ-2022 на территории России.
Контракт с ФИФА заключила компания «Телеспорт» от имени 2Sport2.
«Согласно договору, объединение национальных бродкастеров – ВГТРК, Первого канала и „Газпром медиа“ („Матч ТВ“) – получило исключительные права на показ соревнований ФИФА посредством телевидения, IPTV, интернета и мобильных платформ, а также неисключительные радиоправа на период до конца 2022 года. Лицензиаты медиаправ будут освещать соревнования на бесплатных и платных каналах на территории России», - говорится в заявлении ФИФА.