Стало известно, какие каналы покажут ЧМ-2022 в России

02 октября 2019, 12:44

В пресс-службе ФИФА сообщили, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» будут транслировать игры ЧМ -2022 на территории России.

Контракт с ФИФА заключила компания «Телеспорт» от имени 2Sport2.