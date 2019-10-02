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Панов: «Нужно признать: Кононов не справился со своими обязанностями»

02 октября 2019, 13:56

Экс-футболист «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов прокомментировал отставку Олега Кононова.

Я, прежде всего, хочу поблагодарить Кононова за работу и пожелать ему удачи в дальнейшем. Все-таки при нем были и радостные минуты. Та же победа в дерби над ЦСКА, неплохой отрезок в чемпионате. Но в итоге стало ясно, что «Спартак» оказался не по зубам... Негатив по отношению к нему накапливался, накапливался, и все это вылилось в такую сложнейшую обстановку. Работать в ней — врагу не пожелаешь. Четыре поражения подряд, в том числе от «Уфы», «Урала», «Оренбурга», подвели черту. И в случае еще одного проигрыша мы вообще можем опуститься в зону переходных матчей, понимаете?

Нужно признать: Кононов не справился со своими обязанностями. Чтобы встряхнуть команду, нужно что-то менять. Состав уже нельзя, поэтому ушел тренер. Так что тут надо отдать должное Олегу Георгиевичу — правильное, мужественное решение, которое устроило всех.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
02 октября в 16:00
Очередной проваленный сезон.
Федун, продай клуб - не твое это.
ДСА
ДСА
   180 / 797
02 октября в 15:47
Работал спустя рукава
zamsb
zamsb
02 октября в 15:09
Финансирование у Спартака есть, свой стадион в наличии, свои болельщики тоже есть. Нет тренера, игры и результата. Что касается игроков, то тут как говориться 50х50 (смотря для каких задач). Первое что необходимо это забыть про свой фирменный (Спартаковский) стиль игры. Второе-тренер. Большую ошибку допустил Федун, когда не смог договориться с Бердыевым. Он бы (Бердыев) смог поставить игру Спартаку, даже при тех игроках какие были на тот момент. Что сейчас нужно-нужен тренер типа Бердыева. Только вопрос где такого найти.
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
02 октября в 14:24
Оракул ,практически!Задним числом.
Т34
Т34
   20 / 797
02 октября в 14:24
Мужественным решение было бы в конце прошедшего сезона, а сейчас вынудили, цеплялся до последнего..
AzzY
AzzY
02 октября в 14:19
Взялся за гуж - не говори что не дюж!
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