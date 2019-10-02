Панов: «Нужно признать: Кононов не справился со своими обязанностями»

Экс-футболист «Зенита», болельщик «Спартака» прокомментировал отставку .

Я, прежде всего, хочу поблагодарить Кононова за работу и пожелать ему удачи в дальнейшем. Все-таки при нем были и радостные минуты. Та же победа в дерби над ЦСКА , неплохой отрезок в чемпионате. Но в итоге стало ясно, что «Спартак» оказался не по зубам... Негатив по отношению к нему накапливался, накапливался, и все это вылилось в такую сложнейшую обстановку. Работать в ней — врагу не пожелаешь. Четыре поражения подряд, в том числе от «Уфы», «Урала», «Оренбурга», подвели черту. И в случае еще одного проигрыша мы вообще можем опуститься в зону переходных матчей, понимаете?

Нужно признать: Кононов не справился со своими обязанностями. Чтобы встряхнуть команду, нужно что-то менять. Состав уже нельзя, поэтому ушел тренер. Так что тут надо отдать должное Олегу Георгиевичу — правильное, мужественное решение, которое устроило всех.