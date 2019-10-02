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Роналду занимается в тренажёрном зале после матча с «Байером»

02 октября 2019, 22:16
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занимается в тренажёрном зале в рамках восстановительного процесса после матча Лиги Чемпионов с «Байером» (3:0).

Ранее Роналду поделился мнением, что возраст не главное и всё дело в менталитете.

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Все комментарии
Valerii
Valerii
   427 / 797
03 октября в 11:48
этот качок смешной уже не знает что еще придумать для своего пиара, Пусть напишет по каким часам у него толчок расписан, среди его фанов подражатели найдутся.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
02 октября в 22:53
совсем красавчик не устал.... возьми на мастер-класс Лукаку,хотя наверное молодой бельгиец потом полгода восстанавливаться будет.
Говорят Месси после Мальорки,даже пачку с чипсами открыть не в состоянии.
VV V
VV V
02 октября в 22:20
Очевидно ягодицы подкачивает перед серьёзной встречей......
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