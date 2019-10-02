Роналду занимается в тренажёрном зале после матча с «Байером»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занимается в тренажёрном зале в рамках восстановительного процесса после матча Лиги Чемпионов с «Байером» (3:0).
Ранее Роналду поделился мнением, что возраст не главное и всё дело в менталитете.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занимается в тренажёрном зале в рамках восстановительного процесса после матча Лиги Чемпионов с «Байером» (3:0).
Ранее Роналду поделился мнением, что возраст не главное и всё дело в менталитете.
Говорят Месси после Мальорки,даже пачку с чипсами открыть не в состоянии.
Говорят Месси после Мальорки,даже пачку с чипсами открыть не в состоянии.