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«Аякс» разгромил «Валенсию» благодаря голу Промеса

02 октября 2019, 23:50
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«Аякс» обыграл «Валенсию» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. «Аяксиды» набрали 6 очков и занимают первое место в группе, «летучие мыши» (3 балла) - третьи.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Аякс» 0:3 (0:2)
Голы: Зийех 8, Промес 34, ван де Бек 67 Нереализованный пенальти: Парехо 25

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Коста, Ферран Торрес (Черышев 76), Коклен (Рендалл Коррейя 70), Парехо, Гонсалу Гедеш, Родриго, Гомес (Ли 57)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Аякс»: Онана, Дест, Вельтман, Блинд, Тальяфико, Альварес, Мартинес, Зийех (Хунтелар 85), ван де Бек (Де Йонг 88), Промес (Нерес 81), Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Вельтман 12, Тальяфико 27, Коста 45+1, Мартинес 60, Онана 62, Ли 72, Гарай 76, Промес 81, Блинд 82

В прошлой игре «Аякс» также разгромил своего соперника, но тогда это был «Лилль».

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Все комментарии
Против_всех
Против_всех ответил Багров-брат
   169 / 797
03 октября в 13:14
Лечитесь, вы как дипломированный врач проктолог,должны быстро снять острое воспаление с ваших миндалин)) Дерзайте сударь!))
Rossa.de.Bianko
Rossa.de.Bianko
03 октября в 13:12
Разгромил благодаря голу? Писака что ты куришь?
Против_всех
Против_всех
   169 / 797
03 октября в 13:10
Рожденнный в СССР

Эх ты, и спрятался сразу.))
И впредь ,когда обсуждают футбол, не лезь больше ни к кому со своим геморроем.

Да, и со стороны теперь можешь наглядно посмотреть ,как ты выглядишь. Я скажу честно - не очень Ахахаха
Багров-брат
Багров-брат ответил Против_всех
   427 / 797
03 октября в 13:10
Головин мой гемморой? Ты удивишься, но скорее твой!
А это стоит полечить, потому что реально болезненно...))) Это я, как доктор, советую. Избавься от Головина в своей головушке, жизнь станет легче...)))
Багров-брат
Багров-брат
   427 / 797
03 октября в 13:07
Название супер-провокационное...))) Вообще-то разгром получился благодаря голу ван де Бека. Промес забил второй мяч, это ещё не разгром. Молодец, конечно пацан. Скинул пресс спамовской неудачной карьеры...)))
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Против_всех
   357 / 797
03 октября в 13:02
Да, про Аякс, про Промеса, а ты про геморрой какой то забулькал, видать мучаешься этим
по твой аве понял, смотрю бедный встать не можешь
Еdgаr Dаvids
Еdgаr Dаvids
03 октября в 12:49
Аякс может остановить только Барселона.
Против_всех
Против_всех ответил Рожден в СССР
   169 / 797
03 октября в 12:37
Да, про Аякс, про Промеса, а ты про геморрой какой то забулькал, видать мучаешься этим
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Против_всех
   357 / 797
03 октября в 12:03
Головин мой гемморой? Ты удивишься, но скорее твой!
статья вроде про Аякс и Промеса, причем тут Головин? ты видимо и сам не понимаешь?
Против_всех
Против_всех ответил Рожден в СССР
   169 / 797
03 октября в 12:00
Головин мой гемморой? Ты удивишься, но скорее твой!
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Против_всех
   357 / 797
03 октября в 11:51
А где то тем временем во Франции, загибается, некогда славный клуб Монако, во главе с кальянных дел мастером, цыпленком Головиным
кто о чем, а ты все о своем геморрое?
LOpp
LOpp
   19 / 797
03 октября в 11:11
Аякс в этом сезоне должен побороться за победу в ЛЧ
Против_всех
Против_всех ответил cska plus
   169 / 797
03 октября в 10:58
Читай ниже
Против_всех
Против_всех
   169 / 797
03 октября в 10:57
А где то тем временем во Франции, загибается, некогда славный клуб Монако, во главе с кальянных дел мастером, цыпленком Головиным
Сп62
Сп62
   59 / 797
03 октября в 10:56
Квинси форму поднаберёт и в Спартак.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 октября в 10:34
Квинси - молодчик !!!!
beefs
beefs
   225 / 797
03 октября в 09:29
Аякс хорош!!!
борька
борька
   615 / 797
03 октября в 08:45
Без проблем раскатали
нечитайло
нечитайло
   554 / 797
03 октября в 07:16
Прогнозируемо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
03 октября в 06:58
Для победы хватило бы и гола Зийеха, а гол Промеса второй, это еще не разгром.
Так что заголовок как то не айс...
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
03 октября в 06:39
Походу Аякс становиться монстром еврофутбола...
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
03 октября в 06:39
Странно, нет хвалебных дифирамбов за вечно выходящего на замену....
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   375 / 797
03 октября в 05:56
Аякс силен как и прежде. А гол Хакима Зиеша просто фантастический. Удачи голландцам! =)

П.С. А заголовок - отстой! =)
pendulum47
pendulum47
   315 / 797
03 октября в 05:51
Как гол в середине времени стал решающим? Соккер не удивляет своими заголовками
GYTSYL
GYTSYL
   516 / 797
03 октября в 05:37
Промес рулит и тащит Аякс.
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
03 октября в 05:06
Кто бы мог подумать.
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 05:04
3:0 не разгром, что такое разгром зулус промес знает.
112910415
112910415
   48 / 797
03 октября в 04:54
Аякс не планирует сбавлять напор !
ABir
ABir
   206 / 797
03 октября в 03:55
Молодец Антоха, а Чернышёв не отличился в этом разгроме летучих мышей
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 797
03 октября в 03:42
Жесть!
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