«Аякс» разгромил «Валенсию» благодаря голу Промеса

02 октября 2019, 23:50

«Аякс» обыграл «Валенсию» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. «Аяксиды» набрали 6 очков и занимают первое место в группе, «летучие мыши» (3 балла) - третьи.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Аякс» 0:3 (0:2)

Голы: Зийех 8, Промес 34, ван де Бек 67 Нереализованный пенальти: Парехо 25

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Коста, Ферран Торрес (Черышев 76), Коклен (Рендалл Коррейя 70), Парехо, Гонсалу Гедеш, Родриго, Гомес (Ли 57)

Главный тренер: Селадес Альберт.

«Аякс»: Онана, Дест, Вельтман, Блинд, Тальяфико, Альварес, Мартинес, Зийех (Хунтелар 85), ван де Бек (Де Йонг 88), Промес (Нерес 81), Тадич

Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Вельтман 12, Тальяфико 27, Коста 45+1, Мартинес 60, Онана 62, Ли 72, Гарай 76, Промес 81, Блинд 82

В прошлой игре «Аякс» также разгромил своего соперника, но тогда это был «Лилль».