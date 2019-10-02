«Аякс» разгромил «Валенсию» благодаря голу Промеса

«Аякс» обыграл «Валенсию» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. «Аяксиды» набрали 6 очков и занимают первое место в группе, «летучие мыши» (3 балла) - третьи.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Аякс» 0:3 (0:2)
Голы: Зийех 8, Промес 34, ван де Бек 67 Нереализованный пенальти: Парехо 25
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Коста, Ферран Торрес (Черышев 76), Коклен (Рендалл Коррейя 70), Парехо, Гонсалу Гедеш, Родриго, Гомес (Ли 57)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Аякс»: Онана, Дест, Вельтман, Блинд, Тальяфико, Альварес, Мартинес, Зийех (Хунтелар 85), ван де Бек (Де Йонг 88), Промес (Нерес 81), Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
Предупреждения: Вельтман 12, Тальяфико 27, Коста 45+1, Мартинес 60, Онана 62, Ли 72, Гарай 76, Промес 81, Блинд 82
В прошлой игре «Аякс» также разгромил своего соперника, но тогда это был «Лилль».
Эх ты, и спрятался сразу.))
И впредь ,когда обсуждают футбол, не лезь больше ни к кому со своим геморроем.
Да, и со стороны теперь можешь наглядно посмотреть ,как ты выглядишь. Я скажу честно - не очень Ахахаха
Эх ты, и спрятался сразу.))
И впредь ,когда обсуждают футбол, не лезь больше ни к кому со своим геморроем.
Да, и со стороны теперь можешь наглядно посмотреть ,как ты выглядишь. Я скажу честно - не очень Ахахаха
Так что заголовок как то не айс...
Так что заголовок как то не айс...
П.С. А заголовок - отстой! =)
П.С. А заголовок - отстой! =)