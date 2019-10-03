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Вальверде: «„Интер“ доставил нам проблем, но мы справились»

03 октября 2019, 04:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал волевую победу над «Интером» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гол Мартинеса значительно укрепил положение «Интера» во время матча. У них мощная команда, они идут на первом месте в Италии, выиграв все свои матчи. Они усложнили нам жизнь, но во втором тайме мы были лучше.

Мы нуждались в том, чтобы изменить ход матча. Бускетс, Артур и де Йонг контролировали игру в центре поля, но у нас не было свободного пространства для продолжения атак. Мы должны были быть более опасными и убедительными в атаке. «Интер» держал нас на расстоянии от своих ворот, однако нам удалось совершить камбэк.

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Groove000
Groove000
   72 / 797
03 октября в 07:52
Новый глагол - "Бускется"))
Жека10
Жека10
   80 / 797
03 октября в 07:52
да что там Интер держал?Разве что мечту в своих головах.
Заслуженное поражение,ничего другого при такой тактике не могло произойти
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
03 октября в 05:44
Повезло Барселоне.
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