Вальверде: «„Интер“ доставил нам проблем, но мы справились»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал волевую победу над «Интером» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гол Мартинеса значительно укрепил положение «Интера» во время матча. У них мощная команда, они идут на первом месте в Италии, выиграв все свои матчи. Они усложнили нам жизнь, но во втором тайме мы были лучше.

Мы нуждались в том, чтобы изменить ход матча. Бускетс, Артур и де Йонг контролировали игру в центре поля, но у нас не было свободного пространства для продолжения атак. Мы должны были быть более опасными и убедительными в атаке. «Интер» держал нас на расстоянии от своих ворот, однако нам удалось совершить камбэк.