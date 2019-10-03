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Анчелотти: «Ничья на выезде с „Генком“ – тоже положительный результат»

03 октября 2019, 05:38
ГенкЛоготип футбольный клуб Генк0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Наставник «Наполи» Карло Анчелотти подвёл итоги выездного матча с «Генком» (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы хорошо выступили и имели несколько моментов, чтобы открыть счёт. В завершении мы были не слишком эффективны, к тому же нам немного не везло. Мы держали игру под контролем и почти не допускали опасных ситуаций у своих ворот.

Наша цель состоит в том, чтобы быть лидером группы, хотя между первым и вторым местом нет особой разницы. Лига чемпионов – непростой турнир, поэтому набранное нами очко – это тоже положительный результат.

Это вовсе не осечка. Мы могли бы сыграть лучше, но мне не в чем упрекнуть своих игроков. Мы могли победить, но и ничья на выезде не является трагедией.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
03 октября в 11:46
Отец Карло слишком лукавит, говоря о том, что Неаполь неплохо выступил на выезде, потому что Генк очень слаб.
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 07:13
Насмешил папа Карло.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
03 октября в 06:48
Теперь будет все решаться с Зальцбургом, а там всё не просто.
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
03 октября в 06:01
Папа Карло чушь городит.
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
03 октября в 05:52
2 очка потери
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