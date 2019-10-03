Анчелотти: «Ничья на выезде с „Генком“ – тоже положительный результат»

Наставник «Наполи» подвёл итоги выездного матча с «Генком» (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы хорошо выступили и имели несколько моментов, чтобы открыть счёт. В завершении мы были не слишком эффективны, к тому же нам немного не везло. Мы держали игру под контролем и почти не допускали опасных ситуаций у своих ворот.

Наша цель состоит в том, чтобы быть лидером группы, хотя между первым и вторым местом нет особой разницы. Лига чемпионов – непростой турнир, поэтому набранное нами очко – это тоже положительный результат.

Это вовсе не осечка. Мы могли бы сыграть лучше, но мне не в чем упрекнуть своих игроков. Мы могли победить, но и ничья на выезде не является трагедией.