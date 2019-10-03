Клопп: «Это был хороший урок для „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» подвёл итоги домашней встречи с «Зальцбургом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. К 39-й минуте мерсисайдцы вели в три мяча, затем дали гостям сравнять счёт, однако в итоге вырвали победу у австрийцев.

Как объясню случившееся. Думаю, всё было очевидно: в первые 30 минут мы были очень продуктивны, но потом сошли с этого пути. В том отрезке мы показали свой лучший футбол против очень организованной команды с чёткой идеей и индивидуальностью. Мы делали всё то, что им не нравится, играли на больших скоростях, забили три мяча и могли забить ещё.

Главная проблема заключалась в том, что мы пытались завершать атаки через центр. У них было на одного игрока меньше в опорной зоне, потому что они рисковали и оставляли свою «десятку» между линиями. Именно поэтому мы шли через центр, однако теряли там мяч, и они быстро пасовали его на «десятку», который мог разворачиваться и убегать в контратаки.

Когда другие команды уступают на «Энфилде» 0:3, это может сломать их, но «Зальцбург» это не особо беспокоило. Мы открыли для них дверь, и они забегали в неё. Все пропущенные нами голы были после простых потерь мяча. Это был очень хороший урок для нас, но хорошо, что нам не пришлось усваивать его после игры при счёте 3:4 в их пользу. Сейчас мы победили, у нас есть три очка и многое, над чем нужно поработать. Теперь нужно восстановиться и готовиться к «Лестеру».