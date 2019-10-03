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Клопп: «Это был хороший урок для „Ливерпуля“»

03 октября 2019, 05:20
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги домашней встречи с «Зальцбургом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. К 39-й минуте мерсисайдцы вели в три мяча, затем дали гостям сравнять счёт, однако в итоге вырвали победу у австрийцев.

Как объясню случившееся. Думаю, всё было очевидно: в первые 30 минут мы были очень продуктивны, но потом сошли с этого пути. В том отрезке мы показали свой лучший футбол против очень организованной команды с чёткой идеей и индивидуальностью. Мы делали всё то, что им не нравится, играли на больших скоростях, забили три мяча и могли забить ещё.

Главная проблема заключалась в том, что мы пытались завершать атаки через центр. У них было на одного игрока меньше в опорной зоне, потому что они рисковали и оставляли свою «десятку» между линиями. Именно поэтому мы шли через центр, однако теряли там мяч, и они быстро пасовали его на «десятку», который мог разворачиваться и убегать в контратаки.

Когда другие команды уступают на «Энфилде» 0:3, это может сломать их, но «Зальцбург» это не особо беспокоило. Мы открыли для них дверь, и они забегали в неё. Все пропущенные нами голы были после простых потерь мяча. Это был очень хороший урок для нас, но хорошо, что нам не пришлось усваивать его после игры при счёте 3:4 в их пользу. Сейчас мы победили, у нас есть три очка и многое, над чем нужно поработать. Теперь нужно восстановиться и готовиться к «Лестеру».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   187 / 797
03 октября в 13:08
всё верно подметил Юрген! и очень хорошо, что этот "урок" произошел вчера. Теперь надо сделать выводы и не допускать таких ошибок в АПЛ, где счас важные встречи с Лестером и МЮ.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   326 / 797
03 октября в 08:37
Отскочил ливер
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 октября в 08:36
Главное не наступить на те же грабли с более сильным соперником, а то можно и 2 - 7 получить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 797
03 октября в 08:27
посмотрим на Быков с Наполи,но по двум играм,а особенно на Энфилде,ребята заслуживают ПОфф. не удивлюсь,если Наполи займёт 3 место,как обычно из-за того,что сыграли вничью на выезде,в том сезоне это было с ЦЗ.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
03 октября в 07:10
Ливерпуль с победой!
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
03 октября в 06:46
Просто повезло.
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
03 октября в 06:31
Зальцбург это не Спартак, не складывает оружие раньше времени.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
03 октября в 05:58
Очень поучительно!!!
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