Тер Штеген: «С Месси всегда проще, а Суарес сегодня многим заткнул рты»

Вратарь «Барселоны» подвёл итоги домашнего матча с «Интером» (2:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы забили два хороших гола, допустили несколько ошибок, но это нормально.

Нам пришлось изрядно попотеть, но это часть футбола. Наш соперник отлично знает, как нужно играть в футбол.

Суарес сегодня многим заткнул рты. Он всегда сфокусирован и делает всё возможное. Он всегда борется до последнего.

Я стараюсь прогрессировать с каждым днём. Хорошо, если всё складывается, как надо. Я рад помочь команде, когда она в этом нуждается. Каждый из нас хочет показать, что мы боремся за все трофеи. Забивать тяжелее, чем спасать ворота. А я делаю всё, что в моих силах.

Мы всегда рады, когда Месси выходит на поле и делает всё возможное, отдаёт передачи, забивает голы... Мы рады, что он отыграл все 90 минут, раньше он не мог это сделать из-за травмы, но мы надеемся, что она была последней. Когда на поле есть Месси, нам всегда проще.