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Тер Штеген: «С Месси всегда проще, а Суарес сегодня многим заткнул рты»

03 октября 2019, 06:03
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген подвёл итоги домашнего матча с «Интером» (2:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы забили два хороших гола, допустили несколько ошибок, но это нормально. 

Нам пришлось изрядно попотеть, но это часть футбола. Наш соперник отлично знает, как нужно играть в футбол.

Суарес сегодня многим заткнул рты. Он всегда сфокусирован и делает всё возможное. Он всегда борется до последнего. 

Я стараюсь прогрессировать с каждым днём. Хорошо, если всё складывается, как надо. Я рад помочь команде, когда она в этом нуждается. Каждый из нас хочет показать, что мы боремся за все трофеи. Забивать тяжелее, чем спасать ворота. А я делаю всё, что в моих силах.

Мы всегда рады, когда Месси выходит на поле и делает всё возможное, отдаёт передачи, забивает голы... Мы рады, что он отыграл все 90 минут, раньше он не мог это сделать из-за травмы, но мы надеемся, что она была последней. Когда на поле есть Месси, нам всегда проще.

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Все комментарии
Valerii
Valerii
   419 / 797
03 октября в 11:54
Да, Суарес вроде подошел к сезону в порядке. Месси создает моменты, кто то должен их завершать.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   375 / 797
03 октября в 10:15
Железный вратарь. Рад что он с нами =)
kella
kella
   514 / 797
03 октября в 09:20
Это и так понятно! А что Гризманн делает в команде?
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
03 октября в 08:49
Вчера был бенефис Суареса.
3ton
3ton
   278 / 797
03 октября в 07:50
Суарес сделал то , что и должен делать ЦФ
В прошедшем сезоне такого Суареса и не хватало
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   234 / 797
03 октября в 06:43
Лионель творит вещи когда на поле, это и доказывает его огромное кол-во личных и командных трофеев, а какие обводки он совершал с Интером, такого бы игрока в Спартак, возможно прошли бы Брагу, всё таки играть в футбол проще, когда у тебя есть хоть один футболист на поле, а когда ты играешь 11 против 0, это ужасно больно.
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