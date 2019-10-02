Головин рассказал, с кем общается больше всего в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» рассказал о том, с кем в команде общается больше всего:

Второй сезон, конечно, уже гораздо лучше, чем первый. Ощущаю себя тоже лучше. Уже привык к команде. Думаю, этот сезон будет результативнее гораздо, чем первый, и мы будем выступать гораздо лучше.

Мне очень важно видеть и тренироваться с такими футболистами, как Фабрегас и Фалькао. Это правда, они топ-футболисты, высочайшего уровня, у которых ты на каждой тренировке учишься чему-то, смотришь, впитываешь. Это большой опыт для молодого футболиста, для меня.

Хорошие отношения у меня вот как раз с . Очень хороший парень, он мне много помогал, разговаривал, общался со мной. И, наверное, . Он тоже пришёл, как и я, наверное, спустя неделю. Мы с ним хорошо общаемся. И сейчас новенький парень — . Он плохо знает французский, наверное, даже я знаю французский лучше, чем он, поэтому как-то больше стараюсь помочь ему, знаю, как мне было тяжело, и хорошо с ним общаюсь