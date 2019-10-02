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Головин рассказал, с кем общается больше всего в «Монако»

02 октября 2019, 23:03

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, с кем в команде общается больше всего:

Второй сезон, конечно, уже гораздо лучше, чем первый. Ощущаю себя тоже лучше. Уже привык к команде. Думаю, этот сезон будет результативнее гораздо, чем первый, и мы будем выступать гораздо лучше.

Мне очень важно видеть и тренироваться с такими футболистами, как Фабрегас и Фалькао. Это правда, они топ-футболисты, высочайшего уровня, у которых ты на каждой тренировке учишься чему-то, смотришь, впитываешь. Это большой опыт для молодого футболиста, для меня.

Хорошие отношения у меня вот как раз с Сеском Фабрегасом. Очень хороший парень, он мне много помогал, разговаривал, общался со мной. И, наверное, Бенжамин Хенрикс. Он тоже пришёл, как и я, наверное, спустя неделю. Мы с ним хорошо общаемся. И сейчас новенький парень — Анри Оньекуру. Он плохо знает французский, наверное, даже я знаю французский лучше, чем он, поэтому как-то больше стараюсь помочь ему, знаю, как мне было тяжело, и хорошо с ним общаюсь

 

 

Ранее главный тренер «Монако» Леонардо Жардим лестно отозвался об игре Головина.

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Все комментарии
karnager
karnager
   167 / 797
03 октября в 01:15
Если нет задержится в Монако как игрок, то хоть связи с фабрегасом останутся. Есть шанс потом семьями дружить. Тоже плюс для футболиста
fczp14
fczp14
02 октября в 23:40
Короче ни с кем)))
Sergey Z
Sergey Z
   216 / 797
02 октября в 23:12
Удачи Сане!!!
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